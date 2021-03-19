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Дядя Хабиба — о решении спортсмена завершить карьеру: «Рано. Года два мог бы еще спокойно оставаться в спорте»

10:39
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Дядя спортсмена Хабиба Нурмагомедова Нурмагомед Нурмагомедов прокомментировал официальное заявление бойца о завершении спортивной карьеры.

«Вы знаете, я всегда был против его завершения. До сих пор остаюсь при своем мнении. Я с ним еще не разговаривал. Думаю, здесь вопрос не в цифрах. 30 побед, не 30 — не имеет значения. Я считаю, что он рано завершил карьеру. Года два еще можно было оставаться в спорте. У меня много мыслей, с чем это связано. Может быть, из-за отца, может, нет. Какие у меня предположения? Без комментариев», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру бойца. Россиянин провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.

(Владимир Пушкарев)

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