Малютин о бое Яна и Двалишвили: «Хочу, чтобы Петр одержал победу и заткнул рот этой выскочке»

Российский боец ММА Михаил Малютин поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка российского бойца Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.

«Нас ждет шикарный бой. Надеюсь, что после него ни у кого не будет никаких оправданий, что до поединка была какая-то травма. Хочу, чтобы Петр одержал победу и заткнул рот этой выскочке, этому необразованному человеку. Я смотрел дуэль взглядов и увидел в глазах Мераба нервозность. Ведь Петр знает, как бороться и драться с таким соперником», — сказал Малютин «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

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