О'Мэлли хочет провести реванш с Яном после UFC 333

Бывший чемпион UFC Шон О'Мэлли поддерживает обладателя пояса Петра Яна перед третьим поединком с Мерабом Двалишвили. Бой за титул в легчайшем весе пройдет на UFC 333.

«Думаю, мой реванш с Петром станет самым большим боем в истории легчайшего веса», — сказал американец в выпуске на своем YouTube-канале.

О'Мэлли и Ян встречались на UFC 280 в октябре 2022 года, тогда американец победил раздельным решением судей. После этого О'Мэлли дважды уступил Двалишвили.

На UFC 333 Ян и Двалишвили встретятся в третий раз за карьеру. Это противостояние стало соглавным в карде турнира в Абу-Даби, а вечер возглавит бой чемпиона Александра Волкановски и непобежденного претендента Мовсара Евлоева за пояс в полулегком весе.