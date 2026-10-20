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UFC показал тренировки Волкановски и Евлоева перед турниром в Абу-Даби

Игнат Апурин

Пресс-служба UFC выпустила первый эпизод видеосериала Embedded, посвященного участникам UFC 333.

В выпуске от 19 октября показаны эпизоды тренировок Александра Волкановски, Мовсара Евлоева и Колби Тикнесса. Также в выпуск вошли кадры с Петром Яном, который раздает автографы, и Мерабом Двалишвили, проводящим время с командой.

Видео охватывает подготовку ряда спортсменов к турниру 24 октября в Абу-Даби. В главном поединке Волкановски будет защищать титул в полулегком весе против Евлоева, а обладатель пояса Ян проведет третий бой с Двалишвили за титул в легчайшей категории.

Первый выпуск Embedded опубликован за несколько дней до UFC 333. Среди других участников основного карда заявлены тяжеловесы Александр Волков и Ризван Куниев, а также Аарон Пико и Лосене Кейта.

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Александр Волкановски
Мераб Двалишвили
Мовсар Евлоев
Петр Ян
UFC 333
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