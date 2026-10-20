UFC выпустил фильм о третьем бое Яна и Двалишвили на UFC 333

Промоушен UFC опубликовал специальный выпуск Countdown, посвященный трилогии Петра Яна и Мераба Двалишвили. Бойцы проведут поединок на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

Официальный ролик размещен на сайте UFC. Он посвящен истории противостояния бойцов перед новым боем.

Впервые соперники дрались в марте 2023 года, когда Двалишвили победил решением судей. В декабре 2025-го Ян взял реванш и вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Теперь россиянин впервые после той победы вновь выйдет на защиту пояса против Мераба. Бой стал соглавным событием номерного турнира UFC в Абу-Даби.

В полном выпуске Countdown перед UFC 333 также представлен главный титульный бой Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев.

Главный кард турнира 24 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби и начнется в 21.00 мск. Третий по значимости бой — в тяжелом весе между россиянами Александром Волковым и Ризваном Куниевым.