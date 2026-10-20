Тренер Браун: «Время Волкановски подошло к концу. Евлоев — просто монстр»

Американский тренер Майк Браун поделился ожиданиями от титульного боя между россиянином Мовсаром Евлоевым и австралийцем Александром Волкановски на UFC 333.

«Время Волкановски подошло к концу. Он уже прошел свой пик. Этот парень [Евлоев] просто монстр. У него невероятные кондиции, невероятная сила. Посмотрите на него: никакого жира, сильный и быстрый. Его выносливость за гранью понимания. И это самая большая проблема для любого соперника.

Сейчас он лучше, чем когда-либо. Того же нельзя сказать о Волке, и это проявится в субботу, особенно в затяжном бою. Он сдаст позиции. Никто не сможет сдерживать этого парня 25 минут», — сказал Браун в интервью YouTube-каналу Adam Zubayraev.

Бой Волкановски и Евлоева за титул UFC в полулегком весе возглавит турнир UFC 333, который состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).