Стерлинг: «Мераб победит Яна в конце боя или решением»

Экс-чемпион UFC в 61 кг Алджамейн Стерлинг дал прогноз на третий поединок Петра Яна и Мераба Двалишвили.

— Думаю, Мераб победит досрочно ближе к концу боя или решением судей, — сказал Стерлинг «СЭ». — Ян очень талантливый боец, поэтому нас ждет хороший поединок. Сейчас счет в их противостоянии 1:1. В первом бою Мераб полностью доминировал. У обоих тогда были проблемы с правой рукой.

Во втором бою Ян вернулся, внес некоторые коррективы и выглядел гораздо лучше. Он намного активнее использовал правую руку. Думаю, у Мераба тогда было слишком много боев за короткий промежуток времени. А сейчас оба свежие, поэтому посмотрим, как пройдет их третья встреча.

— Петр говорил, что может подняться в полулегкий вес. Что думаете о возможном третьем бое с ним?

— Было бы прикольно. Если он хочет еще раз со мной подраться, пусть выходит.

Стерлинг провел с Петром Яном два поединка. В первом американец победил благодаря дисквалификации Яна, во втором выиграл у россиянина раздельным решением судей.