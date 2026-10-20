Запашный верит в победу Евлоева над Волкановски: «Это должен быть русский день UFC»

Народный артист России Эдгард Запашный поделился с «СЭ» ожиданиями от поединка российского бойца Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Назвать фаворита сложно. Волкановски то проигрывает, то снова набирает форму. Буду болеть за Евлоева, но Волкановски даст хороший бой. Поединок будет серьезный, хотя, как мне кажется, весь кард такой. Это должен быть русский день UFC», — сказал Запашный «СЭ».

UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок Волкановски и Евлоева станет главным событием турнира.

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