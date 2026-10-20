Двалишвили назвал третий бой с Яном самым важным в своей карьере

Претедент на пояс в легчайшем весе UFC Мераб Двалишвили заявил, что третий поединок с чемпионом Петром Яном имеет для него особое значение. Эту оценку Двалишвили дал в интервью MMA Fighting перед турниром UFC 333.

«Это, безусловно, самый большой бой в моей карьере», — сказал Двалишвили.

Двалишвили выиграл у Яна первый поединок в марте 2023 года. Во втором в декабре 2025-го россиянин взял реванш единогласным решением судей и вернул пояс чемпиона легчайшего дивизиона.

Третий бой Яна и Двалишвили станет соглавным событием UFC 333 в ОАЭ в субботу, 24 октября. На той же арене в главном поединке непобежденный претендент Мовсар Евлоев встретится с обладателем пояса Александром Волкановски за титул в полулегком весе.