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Двалишвили назвал третий бой с Яном самым важным в своей карьере

Игнат Апурин

Претедент на пояс в легчайшем весе UFC Мераб Двалишвили заявил, что третий поединок с чемпионом Петром Яном имеет для него особое значение. Эту оценку Двалишвили дал в интервью MMA Fighting перед турниром UFC 333.

«Это, безусловно, самый большой бой в моей карьере», — сказал Двалишвили.

Двалишвили выиграл у Яна первый поединок в марте 2023 года. Во втором в декабре 2025-го россиянин взял реванш единогласным решением судей и вернул пояс чемпиона легчайшего дивизиона.

Третий бой Яна и Двалишвили станет соглавным событием UFC 333 в ОАЭ в субботу, 24 октября. На той же арене в главном поединке непобежденный претендент Мовсар Евлоев встретится с обладателем пояса Александром Волкановски за титул в полулегком весе.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
UFC
ММА
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