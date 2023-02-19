Махачев и Волкановски договорились о реванше после UFC 284

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) и чемпион полулегкого дивизиона Александр Волкановски (25-2) договорились между собой провести реванш в Абу-Даби, когда они встретились в подтрибунном помещении на UFC 284. Видео диалога опубликовал Волкановски на своем YouTube-канале.

Волкановски: «Может повторим?»

Махачев: «Конечно».

Волкановски: «Может, в Абу-Даби. Ты заслужил. Моя очередь быть освистанным».

Несколько мгновений спустя Волкановски повторил свою просьбу, когда вокруг стало еще больше людей.

Волкановски: «Проведем матч-реванш?»

Махачев: «Да, почему нет?»

Менеджер Махачева: «На этот раз в Абу-Даби».

Волкановски: «Да, это справедливо».

31-летний Махачев победил 34-летнего Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.