Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:08

Конор Макгрегор убрал участников TUF 31, чтобы освободить место для своих бойцов

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Несколько участников предстоящего 31-го сезона The Ultimate Fighter исключены из реалити-шоу еще до того, как получили шанс себя проявить.

Всему виной — бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6), который убрал бойцов, чтобы освободить место для своих собственных, отобранных им самим бойцов. Об этом сообщил инсайдер Дэнни Рубенштейн.

TUF 31 выйдет в эфир в мае этого года. Тренерами станут Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8).

Конор Макгрегор
UFC
ММА
0
Читайте также
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посол РФ Антонов обвинил США в разжигании кризиса на Украине
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил космический полет
Немецкий политик разочаровался решением не приглашать Россию в Мюнхен
Главком сил НАТО в Европе оценил потребность Украины в истребителях F-16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каролина Ковалькевич подерется с Ванессой Демопулос 13 мая на UFC Fight Night
Новости
RSS RSS
Все новости