Конор Макгрегор убрал участников TUF 31, чтобы освободить место для своих бойцов

Несколько участников предстоящего 31-го сезона The Ultimate Fighter исключены из реалити-шоу еще до того, как получили шанс себя проявить.

Всему виной — бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6), который убрал бойцов, чтобы освободить место для своих собственных, отобранных им самим бойцов. Об этом сообщил инсайдер Дэнни Рубенштейн.

TUF 31 выйдет в эфир в мае этого года. Тренерами станут Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8).