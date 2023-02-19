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Сегодня, 11:07

Гилберт Бернс раскритиковал Конора за то, что он исключил Лоика Раджабова из TUF 31

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Гилберт Бернс (21-5) отреагировал на состав участников предстоящего 31-го сезона The Ultimate Fighter, на котором не оказалось бойца из Таджикистана Лоика Раджабова (16-4).

«Этот парень — мой товарищ по команде! Лоик Раджабов — дважды финалист PFL в легком весе! Он так усердно работал и был готов наконец-то получить свой шанс в UFC на TUF в Вегасе! Все было хорошо! А этот чертов Конор привел своих ребят и они его выгнали!» — написал Бернс в Twitter.

Ранее сообщалось, что ирландец убрал первоначальных участников TUF 31, чтобы освободить место для своих бойцов.

Конор Макгрегор
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