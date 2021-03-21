Российский боец Магомедшарипов поддержал решение Хабиба завершить карьеру
10:19
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.
«Да, я следил за этой ситуацией. Я рад, что он закончил, закончил с таким рекордом. 29-0 — это тоже очень красиво, не менее красиво, чем 30-0», — цитирует Магомедшарипова ТАСС.
Ранее после очередной встречи с главой UFC Даной Уайтом непобежденный Нурмагомедов объявил об окончательном завершении карьеры бойца. На счету россиянина 29 побед в 29 боях в ММА.
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