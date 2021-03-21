Известный дрессировщик и друг Федора Емельяненко Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» свое предложение организовать бой Майка Тайсона с Федором Емельяненко.

Ранее об идее Запашного сказал известный промоутер Владимир Хрюнов.

«Это называется проброс. Мы просто разговаривали о боях, и я, как человек, любящий бои, сказал, что на сегодняшний день для зрителя было бы интересно увидеть бой двух великих людей. Величайшего современника боксера и величайшего современника по смешанным единоборствам. Самый интересный бой, который сейчас может быть в тяжелом весе — Федор против Тайсона», — заявил Запашный «СЭ».

Также Запашный сказал, что бой Тайсона и Емельяненко может пройти только по правилам бокса.

«У Тайсона нет шансов бороться с Федором. А у Федора шансы по правилам бокса есть — учитывая разницу в возврате, учитывая тот факт, что Федор еще действующий боец. Реален ли такой поединок? — Не знаю. Это надо с ними двумя говорить. Я это сказал как человек, любящий бокс и ММА», — добавил Запашный.

Ранее, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон в интервью изданию Boxingscene заявил, что планирует провести следующий бой в конце весны в Майами.

44-летний Фёдор Емельяненко считается одним из лучших бойцов в истории смешанных единоборств. На его счету 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. Последний бой он провёл в декабре 2019 года, нокаутировав Куинтона Джексона в первом раунде.

(Константин Колмаков)