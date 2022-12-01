Рафаэль Дос Аньос: «Ислам Махачев отказался со мной драться»

37-летний бразильский боец Рафаэль Дос Аньос (31-14) сообщил, что он не планирует возвращаться в легкий дивизион — только ради определенных оппонентов.

«Я готов спуститься в легкий вес для конкретных боев, — сказал Дос Аньос на пресс-конференции UFC. — У меня больше нет планов завоевать титул в легком весе. Но я приму бои с некоторыми бойцами, ведь это положительно скажется на моей жизни. На данный момент я сфокусирован на Райане Барберене.

Ислам Махачев? Мы несколько раз хотели подраться, но то я получу травму, то он выбывает на неделе боя. У нас была возможность сразиться в полусреднем весе. Он назвал мое имя. Я принял вызов. Он отказался, а Ренато Мойкано согласился. Я не расстроюсь, если мы так и не подеремся».

Дос Аньос подерется с 33-летним Брайаном Барбереной (18-8) на UFC на ESPN 42. Турнир состоится 3 декабря в Орландо, США.