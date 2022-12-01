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Сегодня, 11:50

Джамал Хилл дал прогноз на бой Анкалаева и Блаховича

Давид Хачатрян
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6-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (11-1) уверен, что Магомед Анкалаев (18-1) является большим фаворитом в бою с Яном Блаховичем (29-9).

«Я думаю, что в пятираундовом противостоянии фаворитом является Магомед, — сказал Хилл в интервью MiddleEasy. — Как Ян может выиграть? Ему нужно нанести точный удар, причинить [Анкалаеву] боль. Магомед просто должен сфокусироваться на победе. Просто попытаться его победить, а возможность финишировать рано или поздно предоставится. Или же он [Анкалаев] заберет три или четыре раунда. Думаю, что Магомед победит 4-1 по раундам».

Блахович и Анкалаев подерутся за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
Ян Блахович
UFC
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