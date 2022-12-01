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Сегодня, 11:15

Холланд: «Если Чимаев получит титульный бой, я завершу карьеру»

Давид Хачатрян
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29-летний средневес UFC Кевин Холланд (23-8) вновь обещает завершить карьеру. На пресс-конференции UFC он дал понять, что Хамзат Чимаев (12-0) не заслуживает драться за пояс в среднем весе.

«Что на счет завершения карьеры? Я об этом думаю, — сказал американец. — Если после победы над «Вандербоем» в воскресенье утром я проснусь и увижу, что Чимаев дерется за титул в среднем весе, а он не выиграл ни одного боя в среднем весе, то можете считать, что я на пенсии. Парень в прошлом бою даже не сделал вес. Я мог отказаться с ним драться, но пошел навстречу. Я сделал это, потому что должен был».

Чимаев победил Холланда сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
2
1
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