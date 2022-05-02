Шлеменко ответил Емельяненко: «Союз ММА — это наша общая организация, а не лично Федора или Радмира»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что не поддерживает ни Федора Емельяненко, ни Радмира Габдуллина в их конфликте.

2 апреля Емельяненко объявил об уходе из Союза ММА России.

«В этой ситуации я не поддерживаю ни Федора, ни Радмира — я просто хочу понять логику Федора, — сказал Шлеменко на своем YouTube-канале. — Со слов Федора, он оправдывал ошибки Радмира его неопытностью. Значит, с его слов получается, что последние три года одной из самых популярных спортивных федераций в России руководил неопытный человек? Так а кто его туда назначил? Сам Федор. Или Радмир сначала был опытным, а потом стал неопытным?

Вот такие истории и бьют по репутации Союза ММА и нашего вида спорта в целом. Почему меня это так интересует? Да потому что я считаю, что Союз ММА — это наша общая организация. Если кто-то считает, что это организация лично Федора или Радмира, то пускай. Я, наверное, такой наивный, но я считаю это нашей общей организацией».

Ранее Емельяненко заявил, что ушел из Союза ММА России, так как устал оправдывать действия Радмира его неопытностью и горячностью.