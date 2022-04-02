Федор Емельяненко покинул союз ММА России

Бывший чемпион Pride и Rings в тяжелом весе Федор Емельяненко объявил об уходе из союза ММА России.

«Дорогие друзья! С 30 марта 2022 года я официально больше не представляю союз MMA России, так как не поддерживаю действия и политику Радмира Габдуллина и Ленара Ганеева. Для меня очень важно сохранить с вами дружеские и теплые отношения.

Я благодарен вам за эти годы, совместного развития нашего вида спорта. Возможно, если что-то изменится, я вернусь к работе в Союзе», — приводит Metaratings слова Емельяненко.

В последний раз Емельяненко дрался против Тимоти Джонсона на Bellator 269 (23 октября 2021 года). Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.