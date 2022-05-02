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Сегодня, 11:36

Менеджер Яна рассказал, когда Петр вернется в клетку

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Петр Ян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца UFC Петра Яна (16-3), сообщил, что Ян будет готов вернуться в октагон осенью в Абу-Даби.

«Думаю, Петр будет готов выступить в августе-сентябре, но так как это близко к турниру в Абу-Даби, имеет смысл дождаться турнира в Абу-Даби в октябре. Не будет никаких проблем с угловыми и тренерами. Для возвращения Петра был бы нормальным любой турнир в сентябре-октябре», — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Петр Ян
UFC
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