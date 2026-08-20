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17 августа в Абу-Даби стартовал чемпионат мира по ММА среди юношей и девушек

Сборная России по ММА вернулась на международную арену с флагом и гимном после пяти лет отсутствия.

В первый день команда не участвовала, так как выступали самые младшие ребята 10-11 лет, а во второй соревновательный день сборная из юношей и девушек 12-13 лет заняла третье общекомандное место в медальном зачете.

Самые юные спортсмены в труднейших поединках завоевали 10 почетных медалей. Среди них 3 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых наград.

По итогам третьего соревновательного дня в возрастной группе 14-15 лет спортсмены вышли на первое общекомандное место, завоевав 7 медалей: 3 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

В чемпионате мира по ММА среди юношей и девушек принимают участие 1500 спортсменов из 130 стран в возрасте от 10 до 17 лет.

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