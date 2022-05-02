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Сегодня, 12:42

Менеджер Яна объяснил, почему Петр вышел на бой со Стерлингом без флага России

Давид Хачатрян
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Саят Абдрахманов, представляющий интересы российского бойца UFC Петра Яна (16-3), рассказал, почему российский боец вышел без флага на бой против американца Алджамейна Стерлинга (21-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

«От турнира к турниру ситуация с флагами меняется, — сказал Абдрахманов в интервью «СЭ». — На последних турнирах запретили, в Лондоне запретили. Мы тоже ожидали, что с флагами выходить запретят, поэтому у нас даже флага с собой не было. Не говорилось, что нельзя выходить с российским флагом, просто мы видели, что в Лондоне запретили выходить с флагами, поэтому мы думали, что так же будет и во Флориде».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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