В воскресенье, 17 октября, в Сочи российский боец ММА Александр Шлеменко проведет бой против соотечественника Артура Гусейнова на турнире Eagle FC 42.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию поединка Шлеменко — Гусейнов. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Она начнется в 19.30 по московскому времени.

Ранее, 16 октября, во время дуэли взглядов Гусейнов, который ранее провалил взвешивание, сильно сблизился с экс-чемпионом Bellator и начал давить его своим лбом. Шлеменко это не понравилось и он оттолкнул соперника, а глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров разнял спортсменов.

На счету 37-летнего Гусейнова 26 побед в ММА, 10 поражений и один результат боя был признан ничейным. У 37-летнего Шлеменко — 60 побед, 13 поражений и один поединок был признан несостоявшимся.