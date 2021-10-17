Макгрегор напал на итальянского диджея и сломал ему нос. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор якобы сломал нос итальянскому диджею Франческо Факкинетти. Об этом пострадавший сообщил в Instagram, при этом показав повреждения на лице.

Инцидент произошел через несколько часов после крещения сына Макгрегора в Ватикане. По словам Факкинетти известного также, как Dj Francesco, Макгрегор ударил его кулаком в лицо при свидетелях. Теперь диджей хочет пожать в суд.

«В 2:30 ночи на меня напал мистер Макгрегор, — рассказал Факкинетти. - Известный боец ударил меня кулаком в лицо, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и телохранителей. Он напал на меня без какой-либо мотивации.

Мы разговаривали больше двух часов, и нам было весело. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный.

Я случайно получил удар, но такой удар может получить кто угодно: мои друзья, жена, знакомые. Поэтому я решил подать в суд на Конора Макгрегора".

Жена Факкинетти Вильма призвала не приближаться к бойцу и не просить автографов.

«Он пробудет в Италии до 26 октября. Если вы увидите его, держись от него подальше. Не подходите к нему и не просите автографов, потому что он неуравновешенный и опасный человек», — добавила Вильма.

33-летний Макгрегор не в первый раз нападает на людей. Не так давно он напал на парня Меган Фокс.