Шлеменко — о потасовке с Гусейновым: «Толкнул — это самое мягкое, что я мог сделать»
Экс-чемпион Bellator Шлеменко высказался о потасовке с Гусейновым
16 октября, 18:35
Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мнением о потасовке с Артуром Гусейновым на церемонии взвешивания перед боем.
«Толкнул - это самое мягкое, что я мог сделать в этой ситуации», - сказал Шлеменко.
Конфликт между Шлеменко и Гусейновым возник после того, как последний не смог уложиться в лимит средней весовой категории. Гусейнову придется заплатить штраф и выйти на бой с желтой карточкой.
Поединок Шлеменко - Гусейнов состоится в воскресенье, 17 октября, в Сочи. Бойцы возглавят кард EFC 42.
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