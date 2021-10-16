Шлеменко — о потасовке с Гусейновым: «Толкнул — это самое мягкое, что я мог сделать»

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мнением о потасовке с Артуром Гусейновым на церемонии взвешивания перед боем.

«Толкнул - это самое мягкое, что я мог сделать в этой ситуации», - сказал Шлеменко.

Конфликт между Шлеменко и Гусейновым возник после того, как последний не смог уложиться в лимит средней весовой категории. Гусейнову придется заплатить штраф и выйти на бой с желтой карточкой.

Поединок Шлеменко - Гусейнов состоится в воскресенье, 17 октября, в Сочи. Бойцы возглавят кард EFC 42.