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Шлеменко — о потасовке с Гусейновым: «Толкнул — это самое мягкое, что я мог сделать»

Экс-чемпион Bellator Шлеменко высказался о потасовке с Гусейновым
16 октября, 18:35
Александр Шлеменко. Фото Instagram
Александр Шлеменко. Фото Instagram
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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко поделился мнением о потасовке с Артуром Гусейновым на церемонии взвешивания перед боем.

«Толкнул - это самое мягкое, что я мог сделать в этой ситуации», - сказал Шлеменко.

Конфликт между Шлеменко и Гусейновым возник после того, как последний не смог уложиться в лимит средней весовой категории. Гусейнову придется заплатить штраф и выйти на бой с желтой карточкой.

Поединок Шлеменко - Гусейнов состоится в воскресенье, 17 октября, в Сочи. Бойцы возглавят кард EFC 42.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/qsrUic-Rjew

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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