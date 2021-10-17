Хавалов победил Де Соузу и защитил титул чемпиона EFC

Действующий чемпион в легчайшем весе Ренат Хавалов победил бразильца Патрицио Де Соузу в соглавном бою турнира в Сочи EFC 42. Поединок завершился во втором раунде техническим нокаутом — рефери пришлось остановить бой после серии ударов по лежачему претенденту.

23-летний Хавалов всю карьеру провел в лиги Хабиба Нурмагомедова. У него пять боев и пять побед.

В марте 2021 года он досрочно победил Шарапудина Магомедова и защитил пояс чемпиона.

34-летний Де Соуза до сегодняшнего дня еще не проигрывал. Теперь у него 7 побед в 8 боях. Он выступает с 2015 года. Предыдущий бой он провел в сентябре 2021 года против Исайа Симоеса, победив единогласным решением судей.