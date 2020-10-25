Джастин Гэтжи поделился своими впечатлениями от титульного боя против Хабиба Нурмагомедова. Американец проиграл россиянину на турнире UFC 254.

«Я создал ему проблемы, — цитирует Гэтжи MMA Junkie. — Он будет хромать по крайней мере три недели. Тут нечем гордиться, ведь я проиграл. Но чувствую себя отлично.

Я знал, что он будет пытаться валить меня, поэтому я сохранял концентрацию и отлично держал дистанцию. Нужно признать, что я должен стать лучше в партере. Мне так нравится биться руками, но нужно быть отличным во всех навыках.

Я пропустил два-три сильных удара в голову. Я был задушен. Я не врач, но не думаю, что у этого будут серьезные последствия. К тому же сейчас на кону пояс, ведь он ушел из спорта. Надеюсь, что это его решение было хорошо обдумано. Мне не нравятся объявления таких планов сразу после боя, потому что вас захлестывают эмоции победил ты или проиграл. А в его случае особенно, ведь из-за отца...

Сейчас с его уходом я становлюсь первым. Порье и Макгрегор дерутся, но их бой не объявлен официально. Если Конор хочет вернуться и забрать пояс, то я тут. Если дадут кому-то другому, то пусть так и будет. Я готов драться, это моя жизнь".

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254