Хабиб Нурмагомедов: «Это был тяжелый тренировочный лагерь. Как физически, так и психологически»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подвел итоги подготовки к титульному бою против Джастина Гэтжи.

«Это был тяжелый тренировочный лагерь, как физически, так и психологически. Никто не может остановить время и вернуть былое, только терпение и труд помогут нам», — написал Хабиб в Instagram, выложив подборку фото с тренировок.

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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