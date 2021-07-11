Джоли и Дастин начали встречаться еще 18 лет назад.

Перед третьим боем между Дастином Порье и Конором Макгрегором и после него про жену американца — Джоли говорили и говорят как никогда много. Дело в том, что на пресс-конференции UFC 264 Макгрегор заявил, что в семье Порье муж не Дастин, а Джоли. А после поединка побитый, проигравший, травмированный Конор крикнул в микрофон: «Твоя жена пишет мне в личку!» На это Джоли, находившаяся в тот момент в октагоне, отреагировала тут же — показала Макгрегору средний палец.

Мы уже писали о Джоли — в преддверии поединка Порье с Хабибом Нурмагомедовым. Самое время поднять этот текст — с новыми фактами.

***

13 апреля 2019 года. Только что Дастина Порье объявили победителем боя с Максом Холлоуэем. Дастин вопит от радости. Президент UFC Дана Уайт надевает на него пояс временного чемпиона.

— Наконец-то я взял этот чертов пояс! — выкрикивает Порье.

Дастин и Макс обнимаются.

— Прости, что матерился на тебя в бою, — говорит Порье.

— Да я даже не слышал. Не страшно, мы же воевали.

— Ты хороший человек и хороший отец. Спасибо тебе.

Бойцы пожимают друг другу руки.

К Дастину подходит комментатор Джо Роган. Он всегда берет интервью в октагоне после топ-боев.

«Я рядом с победителем, и новый чемпион...» — Роган прерывается. В октагоне появляются женщины с бело-сине-красным флагом. Самая молодая — в зеленом платье с глубоким декольте — подходит к Дастину. Они обнимаются. Кажется, девушка плачет.

«Это просто потрясающе, — говорит Порье в микрофон. — Я будто во сне. Только что я побил одного из лучших бойцов вне зависимости от категории. Я был в нокаутах, но возвращался. И теперь этот пояс — мой!»

Дастин обменивается добрыми словами с Роганом («Джо, я твой большой фанат!») и произносит главное:

«Мне не раз приходилось преодолевать трудности. Когда вам говорят, что у вас ничего не получится, что вы андердог, что вы недостаточно хороши, помните — мне так говорили много раз, а теперь я чемпион. Если я смог, то и вы сможете! (секундная пауза) И эту победу я бы хотел посвятить моей жене! Мы вместе уже 10 лет. Если бы не она, я бы здесь не стоял. Бывало, что я возвращался домой избитым и сломленным. И она верила в меня, даже когда я сам в себя не верил. Так что это и ее пояс тоже. Без нее его бы у меня не было! Я люблю тебя, Джоли».

Джоли и Дастин вместе с 14 лет. Она возила мужа на турниры, ночевала в дешевых мотелях

Дастин и Джоли (ее девичья фамилия — Леблан) родом из города Лафейетт, штат Луизиана. Они каджуны, потомки франкоязычных переселенцев, депортированных в Луизиану с полуострова Новая Шотландия (территория современной Канады) в 18-м веке. Бело-сине-красный флаг, с которым родственники Порье зашли в октагон после его победы над Холлоуэем, — это одновременно флаг и Лафейетта, и Акадианы — района на юге Луизианы, где преимущественно живут каджуны.

Порье и его будущая жена познакомились, когда им было по 14. Они учились в одной школе. С 17 лет живут вместе. А в 20 поженились — это произошло 4 сентября 2009 года.

Тогда, в начале осени 2009-го, Порье был начинающим бойцом с рекордом 3-0 без гроша в кармане.

«Много лет назад у меня не было машины, и жена возила меня на взвешивания. Мы ночевали в убитых мотелях, а на следующий день я выходил на бой», — вспоминал Дастин.

Довольно скоро Порье пробился наверх — в 2010-м он подписал контракт с промоушеном WEC, который принадлежал компании Zuffa — владельцу UFC. А в 2011-м Дастин оказался в главной лиге мира, где даже новичкам-ноунеймам за бой платят минимум 10 тысяч долларов. Дастин выдал серию из четырех побед подряд в UFC, а затем, в мае 2012-го, проиграл сдачей Чон Чхан Сону, более известному как Корейский Зомби. Оба получили по 50 тысяч долларов за лучший бой вечера, но то поражение стало для Порье серьезным ударом.

Джоли нашла правильные слова, чтобы воодушевить Дастина — не останавливаться и идти вперед. Он решил полностью пересмотреть тренировочный процесс. Порье сменил зал, переехав во Флориду, чтобы заниматься в American Top Team, крупнейшем бойцовском клубе в США. Джоли последовала за мужем.

Джоли ездит на все бои мужа, но не смотрит их, потому что «нервная размазня»

Путь к поясу временного чемпиона получился длинным и очень трудным. Поражение по очкам от Каба Свонсона, ТКО в битве с Конором Макгрегором, быстрый нокаут в бою с Майклом Джонсоном. Но Порье преодолел это. Размазал Джастина Гэтжи и Эдди Альвареса, победил Энтони Петтиса и Холлоуэя. Дастин заслужил битву с Хабибом за титул в сентябре 2019-го. По его словам — все благодаря Джоли. О роли жены в своей карьере он рассказывает чуть ли не в каждом большом интервью.

«Когда вернулся в номер отеля — с женой, с поясом, я подумал, что это сон, — рассказал Порье в июньской беседе с BT Sport. — Весь период подготовки к бою с Холлоуэем жена была полноценным участником команды, она забыла о своих мечтах, чтобы помочь мне. А после боя она сказала мне: «Я же тебе говорила — все получится».

Джоли перед боем с Холлоуэем дала интервью ESPN — о том, как поддерживает мужа.

«Я уже много лет говорю Дастину, что он станет чемпионом мира, а бой за титул — это просто вопрос времени. Поэтому, когда мужу дали бой за временный пояс, я сказала ему: «Я же говорила, что это рано или поздно произойдет. Тебе дали шанс. Выходи и сделай это».

По словам Джоли, она называет Дастина лучшим в мире каждый день. Уже много лет. По утрам — когда он уходит на тренировку, по вечерам — когда возвращается, по ночам — перед сном. Пишет ему об этом в мессенджерах. Джоли считает, что такие слова мотивируют Порье, помогают ему сфокусироваться на своих целях.

При этом бои мужа она не смотрит. В интервью ESPN Джоли объяснила это так: «Потому что я нервная размазня». Действительно, тяжело видеть, как лицо любимого человека разбивают в кровь. У Порье яркий, довольно открытый стиль, поэтому бои с его участием — зрелище не для слабонервных.

У семьи Порье есть благотворительный фонд. С него начался конфликт Дастина и Конора

20 августа 2016 года у пары родилась дочь — Ноэль. Порье постоянно выкладывает фотографии с милашкой в Instagram, даже несмотря на активную фазу подготовки к поединку с Нурмагомедовым. То они в зоопарке, то в аквариуме, то в машине веселятся. Идиллия!

«Самое главное событие в моей жизни — рождение дочери, а сразу за ним — завоевание пояса», — сказал Дастин BT Sport.

У семьи Порье есть благотворительный проект «Битва за добро». Они продают экипировку Дастина на аукционе, а на вырученные средства помогают нуждающимся. Идея возникла в 2017 году, когда Порье готовился к бою с Альваресом. Весной Порье продал экипировку, в которой выходил на поединок с Холлоуэем, а полученные деньги вложил в строительство детской площадки в начальной школе в Лафейетте. Площадка посвящена Аарону Хиллу — мальчику, который скончался в семилетнем возрасте от редкого генетического заболевания мозга. У Аарона была мечта, чтобы в школе появилась площадка, где могли бы играть дети-инвалиды.

«Аарон не дождался момента, когда его мечта станет реальностью. Мы построим эту площадку — в честь Аарона, его мечта будет выполнена», — сказал Порье ESPN.

Порье неплохо провел бой с Хабибом, у него, в отличие от многих, были опасные моменты. И все-таки он проиграл — удушающим в третьем раунде. Нурмагомедов после поединас сделал в фонд крупное пожертвование (продал свою футболку, а вырученные деньги отдал фонду). Средства пошли в помощь пигмеям народа батва из Уганды, пострадавшим от наводнения.

Конор Макгрегор тоже обещал помочь фонду, но от него перевод так и не пришел. Порье написал об этом в Twitter — и заполыхало. Именно с тогда отношения между Дастином и Конором испортились. Зато их третий бой стал еще более интригующим.

Причем после их второго боя, в январе 2021-го, Макгрегор и Джоли мило беседовали — она специально подошла к ирландцу, чтобы поблагодарить за будущее пожертвование (которого в итоге не случилось, деньги были перечислены другому фонду из Луизианы). Но за несколько месяцев все перевернулось с ног на голову: теперь Макгрегор хамит Порье, а Джоли от души показывает ирландцу факи. Вероятно, они еще увидятся — Дана Уайт анонсировал четвертый бой Конора и Дастина.