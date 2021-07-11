«Клоун», «идиот», «зло», «плохой человек». Как бойцы UFC называют Конора Макгрегора после крушения

Пора платить по счетам.

В Лас-Вегасе прошел UFC 264, в главном событии которого Дастин Порье завершил трилогию с Конором Макгрегором победой техническим нокаутом.

До поединка многие традиционно ставили под вопрос кардио Конора, борьбу, дух, в последнее время уже начали сомневаться и в подбородке, но вряд ли кто ожидал, что уязвят Конора совсем в другом месте. В самом конце 1-го раунда мощная, как у буйвола, левая нога ирландца не выдержала давления и переломилась в районе лодыжки (американские медиа сообщают, что у Макгрегора перелом большеберцовой кости).

Впрочем, травма не должна никого вводить в заблуждение — Макгрегор четко проигрывал бой до травмы (двое судей дали 10-8 в пользу Порье), а в последние минуты проигрывал разгромно — принимая жесточайшие локти из-под граунд-энд-паунда соперника, при этом грубо нарушая правила (хватаясь за перчатку), чтобы как-то помешать Порье.

Несмотря на второе досрочное поражение и завершение трилогии, президент UFC Дана Уайт планирует дать ирландцу новый реванш, против которого не возражает и сам Порье. Ниже — самое интересное, что было сказано после боя.

«Бой не должен так заканчиваться, Конора ждет реванш»

Первым подвел итоги турнира Дана Уайт. На послематчевой пресс-конференции президент промоушена допустил, что Макгрегор и Порье проведут реванш после того, как ирландец залечит травму.

«Когда второй раз ломается нога у бойца за такое короткое время — это, конечно, отстой. Дастин Порье будет драться за пояс, а Конору нужно вылечиться, и потом он будет снова готов. Думаю, его ждет реванш. Бой не должен так заканчиваться, он не был закончен. Завтра утром его ждет операция, посмотрим, что будет дальше. Дастин подерется с Оливейрой и будет ждать, как там дела с готовностью у Конора».

Также Уайт выразил вялое недовольство послематчевым трештоком Конора, который снова был направлен в адрес жены Порье.

Журналист: «Дана, вы не разочарованы в Коноре, что даже после боя он продолжал говорить все эти вещи про Дастина, его жену?»

Дана Уайт: «Я ничего не слышал. Ни одного слова не слышал».

Журналист: «Он говорил про его жену».

Дана Уайт: «А, ну это нехорошо. Мне это не нравится. Не стоит втягивать семью в эти дела».

Закончил Уайт выступление предварительным оглашением продаж PPV. По его подсчетам, турнир выбил под 1,8 миллиона трансляций, то есть стал вторым самым продаваемым ивентом в истории после UFC 229: Хабиб vs Макгрегор.

«Точно знаю, что к 20.00 сегодняшнего дня мы продали 1,2 миллиона PPV. И это только в США. На данный момент точно не скажу, но предполагаю — мы где-то между 1,7 и 1,8 млн PPV. Сейчас я уже не могу так открыто об этом говорить, потому что мы теперь публичная компания [вышли на биржу]».

«Нельзя бросаться такими словами, как «убийство». Мы подеремся с Конором снова — в октагоне или за его пределами»

Дастин Порье на послематчевой пресс-конференции не обратился в злорадство или месть, хотя вряд ли бы его кто-то осудил за подобное. Американец даже пожелал Макгрегору восстановления и пообещал гипотетический реванш.

«Он удивил меня только этой гильотиной в прыжке. Могу только сказать — не будьте настолько глупыми, чтобы запрыгивать со мной в гильотину. Его перелом — это результат подставок от лоукика и кармы. Один раз он хорошо попал левой, когда кросс шел немного вниз, я не был готов к этому углу удара.

В конце раунда я дал ему подняться, потому что он тремя пальцами залез мне в перчатку и ухватился за бинт. Я пытался достучаться до Херба. Вот такие трюки выделывает Конор. При этом я не желаю ему ничего плохого, перед каждым боем я молюсь, чтобы я и мой соперник вышли из клетки здоровыми. Мы подеремся еще раз — в октагоне или за его пределами. Потому что нельзя говорить то, что говорил он. Применять такие слова, как «убийство»... Я понимал, что в отношении меня у него ноль шансов на убийство, но мало ли, вдруг кто-то бы на арене умер. Нельзя бросаться такими словами. Я не понимаю наверняка, зачем он все это говорит. Возможно, хочет накрутить себя до нужного состояния, возможно, ему нужно это, чтобы войти в роль. Возможно, он просто плохой человек. Но в этот раз весь этот трешток он точно вел для себя, а не меня. Я никак не был задет, даже моя жена сказала, что я был крепок, как скала.

Должен ли Конор выиграть несколько боев, чтобы получить новый бой со мной? Бро... Конор 1-3 или 1-4 в легком весе. Да, он должен выиграть несколько боев. Хотя если он выйдет в клетку и отделает кого-то одного как следует, то снова будет в титульной гонке. Все-таки за ним стоит большое имя".

Обсудил Порье немного и плановый титульник с Чарльзом Оливейрой. Конкретной даты не назвал, но, по информации Дастина, бразилец хочет провести этот бой в декабре. Отвечая на вопрос журналиста про план на бой, Порье обшутил тему с лоукиками — после боя в январе Дастина немного злило, что поражения Макгрегора списали только на одни лоукики в икру.

Журналист: «Каким видите бой против Оливейры?»

Дастин Порье: «Да просто выйду и буду бить лоукики в икру».

Хабиб назвал Конора — злом, а Гэтжи — клоуном

Не остались в стороне после боя и бывший чемпион Хабиб Нурмагомедов с его последним соперником в карьере Джастином Гэтжи.

«Добро всегда побеждает зло. Очень счастлив за Дастина Порье, надеюсь, ты заберешь пояс до конца года», — написал Нурмагомедов в Twitter.

Гэтжи ничего не писал, но опубликовал эмодзи с изображением клоуна.

? — Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) July 11, 2021

Полусредневес UFC Белял Мухаммад также видит за поражением Макгрегора кармическое наказание.

«Не говори о чужой жене. Это карма. Блин, сколько же в этом спорте чумовых путей проиграть бой. Поэтому то, что Хабиб ушел непобежденным, — настоящее безумие», — написал боец в Twitter.

Бывший чемпион Bellator и One Бен Аскрен был пожестче: «Макгрегору надирали зад, зачем он надрывается после боя? Он выглядит просто как идиот. Задевать чужую жену — это позорный ход. Дастин выиграл раунд 10-8, так что фанбоям Конора лучше посмотреть правде в глаза».

Легенда бокса Флойд Мейвезер и вовсе наварил 35 тысяч долларов на поражении ирландца. «Дастин Порье, спасибо за куш!»

И только экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс просто пожелал затюканному Макгрегору выздоровления: «Не уверен, будет ли он когда-нибудь драться еще. Выздоравливай, чемп, это ужасно».