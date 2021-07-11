Конор ответил любовью на любовь болельщиков. В бою с Порье он был воином

Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о поражении Конора Макгрегора в бою с Дастином Порье и дальнейшей карьере ирландца.

Конор не проиграл бой всей жизни. Он скорее выиграл его, и при этом уже очень давно. Макгрегор — главный человек в UFC. В каком бы ирландец ни был состоянии, он соберет полные трибуны и миллионы людей у экранов телевизоров. А Порье останется парнем, который победил Макгрегора дважды.

Макгрегор построил необыкновенную карьеру в единоборствах, одну из лучших в истории. Он родился в UFC, а теперь привлекает в этот промоушен все новую аудиторию, расширяет круг телетрансляций. Макгрегора сложно будет превзойти имиджево, а это немаловажный фактор для бойца смешанных единоборств. Его обвиняют в получении огромных гонораров при отсутствии результата, но коммерчески это самый выгодный продукт Даны Уайта. Макгрегор остается Макгрегором даже тогда, когда проигрывает второй бой подряд одному и тому же бойцу. Но проигрывает героически.

В бою с Дастином Порье Конор выглядел как воин армии своих болельщиков. Они дарят ему любовь, и он ответил им точно тем же. Макгрегор не стал отсиживаться и аккуратничать. Это Профессионал с большой буквы, так что все риски своих атак ирландец прекрасно осознавал. Он видел, что блоки Порье несут ему большую опасность, но не стал останавливаться. Намеренно, потому что надо идти вперед ради болельщиков. Любой лоукик мог привести к полученной травме, но Конор не переставал бить ногой. Он резко и смело вошел в бой, сражался честно. Думаю, с этим поражением Конор приобрел еще одну армию болельщиков.

Главное, что продемонстрировал Конор Макгрегор в октагоне, — готовность. Он настоящий мужчина, всегда им был и остается. Конор принял бой с Порье, кинувшись туда. Все прекрасно видели, что в начале боя в восьмиугольнике была рубка. Возможно, Конор и получил травму по неосторожности, возможно, это следствие его безрассудности, но Макгрегор ответил любовью на любовь фанатов. Думаю, своих болельщиков этим вечером он точно не подвел. Конор Макгрегор не может быть прежним Конором Макгрегором, если он не горит. Если он не эмоциональный. Как только этого не будет, он станет бабочкой, которая прилетит на огонь и сгорит.

Макгрегор проиграл бой, но не сделал хуже своей карьере. Вне всяких сомнений, у него впереди много крупных и громких боев. Его фанаты все еще находятся в ожидании полноценного и правильного возобновления карьеры Конора. Хотя он имеет полное право сказать, что уходит. Чтобы потом опять прийти, чтобы снова собрать большую публику у телеэкранов и на арене. Он по-прежнему коммерчески интересен, а его бои продаваемы. Это уже не зависит от его рекорда и количества поражений. Ему нужна только следующая цель — больше ничего.

В отличие от того же Дастина Порье. Он хороший и честный человек, подготовился и провел два хороших боя. Скорее всего, он получит и титульный бой и впоследствии титул. Но он навсегда останется просто Дастином Порье. О нем будут вспоминать как о человеке, который дважды выиграл у Конора Макгрегора. Ирландец сделал ему имя, но это означает только то, что Порье нужна поддержка со стороны и новые вызовы, чтобы быть все выше и выше. Конору — нет. Его рост не зависит от кого бы то ни было.