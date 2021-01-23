Когда-то он дрался за 100 евро. Сколько зарабатывает Конор Макгрегор

Все о гонорарах ирландца за бои в ММА и боксе.

Конор Макгрегор, 32 года, Ирландия. Статистика в ММА: 22 победы, 4 поражения. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах.

Большой материал о заработках Конора Макгрегора мы опубликовали в январе прошлого года — за несколько дней до поединка ирландца с Дональдом Серроне. Перед вами — доработанная версия того текста с новыми данными. На этих выходных Макгрегор проведет бой с Дастином Порье.

2008 — 2013: Макгрегор получал 1500 евро в год

Макгрегор до перехода в UFC провел 14 боев (12 побед, 2 поражения). Он выступал на местечковых турнирах в Ирландии, а в 2010-м дебютировал в крупном британском промоушене Cage Warriros. В сентябре 2016 года на сайте Money Nation вышло большое исследование, посвященное заработкам Конора. Там говорится, что гонорары ирландца в Ирландии и Англии составляли от 2 до 20 тысяч долларов. 2 тысячи долларов — хорошие деньги для бойца-новичка, а 20 тысяч долларов в европейских промоушенах — большой гонорар, особенно учитывая, как давно это было.

Но, скорее всего, эти данные неверны. Тренер Макгрегора — Джон Кавана — в октябре 2016-го в интервью Irish Independent обозначил совсем другие цифры. По словам Каваны, за бои Конору платили по 100 евро, а в год Макгрегор суммарно получал около 1500 евро. То есть до подписания контракта с UFC ирландец за пять лет заработал порядка 7500 евро. Также Конору выплачивалось пособие по безработице — примерно 200 евро в месяц.

А вот что «СЭ» в сентябре 2018-го рассказал Артемий Ситенков — первый человек, который нанес Макгрегору поражение в ММА (бой между ними состоялся 3 мая 2008-го):

«Я заработал за бой либо 400, либо 500 евро, точно не помню. Макгрегор? Думаю, ему (за победу) вообще бы денег не дали. Потому что турнир устроил его тренер — чтобы своим бойцам рекорд улучшить, увеличить престиж своего клуба. Это нормальная ситуация».

There's so many badass fights on @ufcfightpass that you need to see.



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2013 — н.в.: как Конор стал самым богатым бойцом ММА

В 2013 году боссы Сage Warriors предложили Макгрегору продлить контракт, обязавшись выплачивать по 1000 евро в месяц. «Я умолял его не подписывать соглашение. Я буквально сорвал сделку», — признался Кавана. Вскоре после того как Конор отказался заключать договор с британским промоушеном, наконец-то пришло предложение от UFC. Макгрегору дали стандартный контракт новичка — 8 тысяч долларов за участие + столько же за победу (сейчас минимальный гонорар — 10+10).

Ирландец дебютировал в UFC 6 апреля 2013-го в Стокгольме. Он нокаутировал Маркуса Бримейджа в первом раунде и помимо гарантированных 16 тысяч долларов получил еще 60 тысяч за лучший нокаут вечера. Конор потребовал бонус сразу после боя. «Дана, давай мои 60 тысяч, детка!» — крикнул Макгрегор в микрофон.

Прошло три года и четыре месяца, и базовый гонорар ирландца вырос до 3 миллионов долларов.

Базовые гонорары Конора Макгрегора за бои в UFC. Фото «СЭ»

Базовый гонорар — это гонорар за участие и за победу. Еще в UFC есть бонусы за лучшее выступление вечера и за лучший бой вечера — по 50 тысяч долларов. Также существуют выплаты за участие в медиа-активностях и выплаты от технических спонсоров. Они незначительны. Особенно для богача Макгрегора. Главный источник дохода ирландца (как и Хабиба) в UFC — отчисления от продаж платных трансляций (Pay-per-view).

Бои Конора возглавляли семь PPV-турниров UFC, каждый из которых пользовался большой популярностью. Шоу UFC 229, где ирландец дрался с Нурмагомедовым, установило рекорд промоушена по числу проданных PPV.

После каждого турнира сайт MMA Manifesto (thesportsdaily.com) публикует гарантированные гонорары бойцов UFC. Эти цифры верны лишь тогда, когда шоу проходят в американских штатах, чьи атлетические комиссии раскрывают суммы гонораров. Таких штатов немного, среди них — Невада, Калифорния, Массачусетс. В остальных же случаях сайт MMA Manifesto выкладывает предполагаемые гонорары бойцов — это, в частности, касается турниров на Бойцовском острове. Макгрегор провел в UFC 12 боев, из них восемь — в Лас-Вегасе (штат Невада) и два — в Бостоне (штат Массачусетс). Один раз (первый поединок по счету) он выступил в Стокгольме, а еще один (третий поединок) — в Дублине. То есть гонорары Конора за два боя за пределами США, выложенные на MMA Manifesto, — предположительные. Но они наверняка верны, учитывая, что на первых порах у бойцов UFC стандартные гонорары, повышающиеся на 2 тысячи долларов от боя к бою. Раньше минимальной ставкой было 8 тысяч долларов, сейчас — 10.

На днях на сайте британской газеты The Independent вышел анонс боя Макгрегора и Порье, где говорилось, что гонорар ирландца составит 5 миллионов долларов, а американца — 1 миллион. В российских СМИ эта новость сразу разлетелась, однако, похоже, это не инсайдерская информация, а лишь домысел журналиста, который писал статью. Впрочем, гарантированный гонорар в 5 миллионов долларов — не фантастика.

Какой процент перечисляется бойцам от проданных трансляций, не раскрывается ни лигой, ни атлетическими комиссиями, ни телевидением. Газета Irish Independent предположила, что бой с Мендесом на турнире UFC 189 (июль 2015 года) принес Макгрегору суммарно около 5 миллионов долларов (базовый гонорар + выплаты от продаж PPV). На сайте Forbes после победы Конора над Жозе Альдо (декабрь 2015-го) вышла статья, в которой говорится, что по контракту с UFC ирландцу выплачивается по 3-5 долларов от каждой проданной трансляции. Шоу UFC 194, где Макгрегор нокаутировал бразильца, собрало 1,4 миллиона покупок PPV. Соответственно, Конор заработал от 4,8 миллиона долларов до 7,6 миллиона (включая базовый гонорар). Очевидно, что сумма гонорара за UFC 194 не может быть меньше, чем за поединок с Мендесом, ведь UFC 189 — это меньше миллиона покупок PPV.

В сентябре 2016 года на пресс-конференции, анонсирующей турнир UFC 205, Макгрегор заявил: «Для меня это год на 40 миллионов долларов». Первый поединок с Нейтом Диасом (март 2016-го) принес ему около 10 миллионов долларов — эту цифру ирландец назвал до боя в интервью CNBC. Реванш (август 2016-го) — порядка 15 миллионов, это подсчеты сайта Big Brand Boys. Forbes сообщил, что Конор заработал 25 миллионов, со ссылкой на журналиста Даррена Роуэна, который в день той же пресс-конференции написал, что Макгрегор сам обнародовал эту сумму — однако никто из СМИ такой цитаты ирландца не передавал. 10 миллионов долларов плюс еще 15 — это 25 миллионов. Так что, если исходить из слов Конора про 40 миллионов, бой с Эдди Альваресом в ноябре 2016-го обогатил его на столько же, насколько и вторая драка с Диасом.

Самым прибыльным для Макгрегора стал поединок с Нурмагомедовым в октябре 2018-го. По оценке Forbes, заработок Конора составил 30 миллионов долларов. Сам же Макгрегор в январе 2020-го в интервью ESPN перед боем с Дональдом Серроне заявил, что заработал на поединке с Хабибом 50 миллионов долларов. Вероятно, это преувеличение. В том же интервью Конор заявил, что бой с Серроне обогатит его на 80 миллионов долларов. После боя Макгрегор уже никаких цифр не называл, но 80 миллионов — несомненное преувеличение. Что точно — выступления в UFC (только гонорары за бои, не реклама) принесли ирландцу не менее 100 миллионов долларов. Он самый высокооплачиваемый боец ММА всех времен. Даже топовому рестлеру Броку Леснару в UFC платили меньше (в 2010 году, находясь на пике, получил за два боя 5,3 миллиона долларов). Но недалеко от Макгрегора Хабиб. По некоторым данным, и за бой с Порье, и за бой с Гэтжи он заработал более 10 миллионов долларов. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, но, по словам Даны Уайта, дал понять, что его возвращение возможно, если кто-либо впечатлит его в боях Макгрегор vs Порье и Чэндлер vs Хукер.

Конор Макгрегор во главе PPV-турниров. Фото «СЭ»

Бой с Мейвезером: доходы в UFC и рядом не стояли

Все шоу UFC в плане прибыльности меркнут по сравнению с боксерским боем между Макгрегором и непобедимым Флойдом Мейвезером, после которого Конор сказал, что теперь ему хватит денег до конца жизни. Поединок состоялся 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Конор проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде. Гарантированный гонорар Макгрегора — 30 миллионов долларов, Мейвезера — 100 миллионов. Всего было продано 13 094 билета на сумму 55 414 866 долларов. Бой собрал 4,3 миллиона покупок PPV — это второй результат в истории после битвы Мейвезера с Мэнни Пакьяо в мае 2015-го (4,6 миллиона).

Осенью 2017-го у Конора спросили, правда ли, что его общий доход от боя с Мейвезером составил 100 миллионов долларов. Ирландец взял паузу, а потом ответил: «Это примерно так. Мы все еще считаем. Кто-то говорит, что это так. Кто-то — что не так». В июне 2018-го Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов (за период с июня 2017 года по май 2018-го), указав, что за это время Макгрегор заработал 99 миллионов долларов, из которых 85 миллионов — деньги за бой с Мейвезером (Флойд же заработал 275 миллионов).

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Здесь мы разобрали заработки Макгрегора от боев в ММА и боксе. Также у Макгрегора есть рекламные контракты с брендом спортивной одежды, букмекерской компанией и т.д. — в 2018 году они принесли ему порядка 15 миллионов долларов. Еще Конор активно продвигает свой бизнес — марку виски и линию одежды, а в 2017 году запустил медиа-портал The Mac Life — о себе самом и об ММА вообще.

UFC 257: Дастин Порье — Конор Макгрегор

Абу-Даби, Бойцовский остров.

24 января. Начало предварительного карда: 02.00 мск, начало основного карда — 06.00 мск.

Прямая трансляция главных боев шоу — РЕН ТВ (06.40 мск).