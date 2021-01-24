Макгрегор в нокауте, Порье назвал себя чемпионом. Хабиб отреагировал

Два главных боя UFC 257 в легком весе Дастин Порье — Конор Макгрегор и Дэн Хукер — Майк Чендлер получились яркими. Не менее интересно было и после турнира, за которым следил чемпион дивизиона Хабиб Нурмагомедов.

Майкл Чендлер нокаутировал Дэна Хукера в первом раунде со-главного боя UFC 257.

Хукер назывался фаворитом, Чендлер выдал сильное выступление и отправил новозеландца в нокаут. Для американца бой стал первым в UFC, ранее он бился в Bellator (рекорд в ММА 22-5). После поединка боец выдал эмоциональную речь.

THE NEW KID ON THE BLOCK HAS DONE IT. #UFC257 pic.twitter.com/UsjTY0qQ74 — UFC (@ufc) January 24, 2021

«Конор Макгрегор, сюрприз-сюрприз: новый король в легком весе! Дастин Порье, твое время выходит! — прокричал Чендлер в микрофон. — И Хабиб! Если ты посчитаешь нужным снова почтить своим присутствием октагон в расчете на 30-0, тебе придется кого-то побить. Так что побей меня, если сможешь! Бог в помощь, увидимся на вершине!»

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде главного боя UFC 257.

Первый бой Макгрегор и Порье провели в сентябре 2014-го, ирландец выиграл техническим нокаутом в первом раунде и устремился за титулами в двух дивизионах, а также деньгами — в том числе в боксерском ринге с Флойдом Мейвезером. Макгрегор считался фаворитом реванша. Он привычно мощно стартовал, но Порье выстоял под натиском. И уже во втором раунде американец удивил многих, сокрушив своего соперника.

Порье (рекорд 27-6, еще 1 бой признан несостоявшимся) после боя сформулировал мнение: если Хабиб ушел, то он с Конором — лучшие легковесы. Американец считает, что может быть настоящим, а не временным чемпионом.

«Я счастлив, но вообще не удивлен. Усердно работаю каждый день для этого. Большое уважение Конору, он принял результат очень профессионально. Он настоящий про, ребята. Теперь у нас 1-1 и, возможно, мы можем сделать это снова. Счастлив тем, чего добился. Доволен тем человеком, которого вижу в зеркале. Это был отличный бой. И эта победа — крутая. Для меня этот бой был как титульный. Если Хабиб не вернется, я и Конор — два лучших в дивизионе. И я — чемпион», — сказал Дастин.

Two wins vs Holloway.



One win vs McGregor.



Best boxer in the Octagon? ? #UFC257 pic.twitter.com/HsuQMzwkFV — UFC (@ufc) January 24, 2021

Макгрегор (рекорд 22-5) после первого нокаута в карьере пообещал вернуться уже в этом году. При этом ирландец хромал в октагоне после боя, а на пресс-конференцию пришел с костылем.

«Больше года я не был активен, долгие простои сказались. Большой проблемой стали лоукики, постепенно накопился ущерб. Мы должны сделать это еще раз. Вы меня еще увидите в этом году: я должен оставаться активным», — сказал Конор в ринге. И на пресс-конференции добавил: «Передняя нога была отбита и просто обвисла, тонула. Дастин провел феноменальный бой. Простой повлиял на все, но я не хочу оправдываться. Такое поражение разбивает мне сердце. Теперь надеюсь вернуться в клетку в моем 11-м главном событии вечера».

Интерес для Хабиба

За неделю до турнира на «Бойцовском острове» президент UFC Дана Уайт закрутил интригу: на переговорах с ним чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов обещал подумать о возвращении, если кто-то из четверки главных участников шоу его впечатлит. Дагестанский орел объявил о завершении карьеры на отметке 29-0 после третьей защиты — досрочной победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020-го. Обещание уйти из профессионального спорта боец дал матери после смерти отца Абдулманапа.

Хабиб несколько раз повторял: ему неинтересно снова встречаться с теми, кого он уже заставил сдаться. Россиянин победил Макгрегора в октябре 2018-го, а Порье — в сентябре 2019-го. Хотя тот же Конор считает, что тогда был не в лучшей форме после простоя и его война с Нурмагомедовым не закончена.

Реакция Хабиба

Чемпион прокомментировал исход боя Порье — Макгрегор. Нурмагомедов напомнил о смене команды Конора и постах тренировок с сыном.

«Вот что бывает, когда меняешь свою команду и спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, спаррингуешься вместо этого с маленькими детьми и отрываешься от реальности», — написал Хабиб в Twitter.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality. — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021

Макгрегор отреагировал на цитату россиянина на пресс-конференции: «Моя команда — все та же с самого первого дня, я ничего не менял. Такой твит показывает характер человека, его суть. Он сам думает возвращаться или нет? Ты либо возвращаешься либо нет — определись. Если хочешь выразить неуважение, то — давай вернись в клетку сам и подерись со мной. Я здесь. Если ты возвращаешься — то возвращайся. Что ты сам будешь делать-то?»

Слова Уайта

Президент UFC ответил на вопросы о чемпионе промоушена в легком весе. Уайт раскрыл новые детали разговора с Нурмагомедовым.

«Я действительно разговаривал с Хабибом. Он сказал мне: «Дэйна, будь честен с собой. Я на несколько уровней выше этих парней (Макгрегора и Порье), я их побеждал». Я не знаю, но это звучит не очень позитивно, посмотрим», — заметил глава лиги.

О титульном бое Уайт сказал так: «Если Хабиб уйдет, Порье и Чендлер подерутся за титул».

Вместе с тем Порье выразил сомнения, что Чендлер заслужил бой за пояс. Чендлер в то же время не согласился с цитатой о превосходстве Хабиба на две головы. Уайт не исключил, что Порье и Макгрегор дойдут до трилогии. Веселье в легком весе не должно заканчиваться.

«We will do it again.»



Dustin and Conor share one final word on Fight Island. #UFC257 pic.twitter.com/DUyIvQbz6E — UFC (@ufc) January 24, 2021

«СЭ» провел онлайн-трансляцию турнира UFC 257.