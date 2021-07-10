Тони Макгрегор искренне верил, что Конор нокаутирует Хабиба в первом раунде.

11 июля Конор Макгрегор проведет третий бой с Дастином Порье. Если он победит, то перезапустит карьеру и станет претендентом на пояс чемпиона UFC в легком весе. Самые большие болельщики Конора — члены его семьи: невеста Ди Девлин, мама, сестры Аойаф и Эрин и, конечно же, отец — Тони Макгрегор. После того как Конор стал звездой, Тони дал несколько интервью о сыне и о себе.

О работе таксистом

— Из-за рецессии в Ирландии многие люди пострадали — и наша семья не исключение. Я потерял работу. Я был таксистом, и меня лишили этой работы, поскольку я не мог позволить себе приличную машину — просто не хватало денег. Я работал таксистом очень долго — на протяжении 25 лет возил людей по улицам Дублина! Я наслаждался этой работой, ведь общался с прекрасными людьми — жителями Дублина, с теми, кто приехал туда со всех концов Ирландии. (The Ryan Tubridy Show, октябрь 2015 года)

О нынешней жизни

— Сейчас я наслаждаюсь жизнью. Мне нравится кататься на парусной яхте. Буквально вчера был в Дублинском заливе, где было достаточно ветрено. Отплыл от залива в сторону моря, но оно было неспокойным. Пришлось вернуться обратно в гавань. Погода обещает быть хорошей на этой неделе, так что опять отправлюсь отдыхать на яхте на час-два. Бывает, что мы с Конором вместе катаемся на яхте. В течение этого сезона так было несколько раз. Вот недавно отпраздновали день рождения внучки. Было весело — мы устроили вечеринку на яхте. Сколько у меня внуков и внучек? Четверо. (Ariel Helwani's MMA Show, сентябрь 2018 года)

О подарках Конора

— Прилетев домой из Лос-Анджелеса, Конор собрал нас всех и вместе с бухгалтерской фирмой, с которой сотрудничает, сообщил, что купил нам дом. Словами не описать, насколько мы тогда были поражены. А еще он подарил мне, матери, сестрам по BMW. Вручил нам ключи от абсолютно новых автомобилей.

Мы всегда ездим на его бои. Уже были в таких потрясающих местах, как Стокгольм, Бостон, Лас-Вегас. Мы путешествовали с ним и до того, как он подписался в UFC. (The Ryan Tubridy Show, октябрь 2015 года)

О молодом Коноре

— Он жил вместе со своей девушкой (Ди Девлин. — Прим. «СЭ») на втором этаже нашего дома. Они нам никак не мешали. Жили сами по себе — например, сами себе готовили еду. С ними мы пересекались в основном на кухне. Места в нашем доме хватало всем, но, как только появилась возможность, они переехали. Сейчас у Конора сказочная жизнь, он привык к джакузи, к собственному бассейну. У нас такого нет. А у него теперь дом с видом на замечательное поле для гольфа. (The Ryan Tubridy Show, октябрь 2015 года)

— Я не думал, что Конор сможет сделать на боях карьеру. Но потом я увидел его в Cage Warriors. Объявили выход его соперника, и я увидел, как к клетке — под музыку и свет прожекторов — приближается здоровый блокгауз. Я посмотрел на того парня... Он был более возмужалый, чем Конор, был старше. На вид ему было 25, 26, даже 27 лет.

И я посмотрел на него и подумал: «Мамочки, и это соперник моего сына?» И затем они объявили Конора, и он пошел к клетке под музыку и свет огней. Но когда он шел по этому трапу к клетке, я не увидел там мальчика. Я увидел мужчину... Эта [сцена] всегда у меня перед глазами. Мой мальчик! Превратился в мужчину... Всегда у меня перед глазами... Он был прав. Нечасто отцы признают это... Но мой сын был прав. А его отец — нет. (BT Sport, июнь 2017 года)

Об эпатажном образе Конора

— Это загадка для меня — откуда это все! Мы раньше не замечали в нем такого человека. Впервые мы увидели его таким, когда он выиграл дебютный бой в UFC. Если помните, он тогда сразу после победы сказал в клетке: «Дана, дай мне 60 кусков зелени, детка!» Потом была пресс-конференция, и там он продолжил показывать шоумена, бизнесмена. Думаю, этот образ родился именно тогда, а потом Конор стал его развивать, работал над собой. Сейчас он уже мультимиллионер. Он первый, кто подписал настолько крупную сделку с UFC. Он знает, чего он стоит, знает, что его акции растут. У него отличная деловая хватка. (The Ryan Tubridy Show, октябрь 2015 года)

Прогноз на бой с Жозе Альдо

— Во-первых, Конору без разницы, против кого выходить. Он выйдет против любого. Во-вторых, он выиграл этот поединок еще в январе. Сейчас объясню почему: после боя в январе против Дениса Сивера, который был уничтожен во втором раунде, Конор перепрыгнул через клетку и набросился на Жозе Альдо. Вы помните тогда лицо Альдо? Конор съел его взглядом. Думаю, Альдо испугался. Если честно, тогда я планировал вмешаться, лишь бы Конор не прикоснулся к нему. Не суть. Дело в том, что в тот момент Конор его победил. Когда Конор перепрыгнул через клетку, а потом яростно посмотрел на Альдо, тот проиграл. Осталось выполнить формальность, а именно выйти в клетку 11 декабря (Конор победил Альдо нокаутом на 13-й секунде первого раунда 11 декабря 2015 года и стал чемпионом UFC в полулегком весе. — Прим. «СЭ»). (The Ryan Tubridy Show, октябрь 2015 года)

О треш-токе перед боем с Хабибом

— Произошло то, что обычно происходит на пресс-конференциях. Думаю, что черту переходить не стоит. Стоит отметить, что оскорбления исходили с обеих сторон. Например, Конору не стоило называть Хабиба кебабом, а Хабиб усомнился в моей способности быть отцом. Я молчу про его отца. Какой отец будет заставлять ребенка бороться с медведем? Это же не Средневековье. Понимаю, что это был медвежонок в ошейнике и без когтей, но все же. В цивилизованном 21 веке, где есть конституция, это называется «надругательство над детьми». (Ariel Helwani's MMA Show, сентябрь 2018 года)

Прогноз на бой с Хабибом

— Послушайте, в его арсенале нет ничего такого. Он не представляет хоть какую-то угрозу Конору. Конор видел это все. Хабиб слишком предсказуем, бьет коряво, и у него нет удара. Он ничем не удивит Конора. Конор провел невероятный лагерь. Он на пике формы, крайне силен. Когда он ударит Хабиба с такой мощью... Хабиб очень медленный. Он даже не заметит, как пропустит удар. Скорость Конора, его точность... Хабибу попросту нечем будет ответить. Он упадет в первом раунде. Мы прокручивали в голове разные сценарии, и могу с уверенностью сказать, что бой не перейдет во второй раунд. Хабиб рухнет. Гарантирую.

Все говорят о его борьбе и партере. Но ему будет тяжко, так как Конор очень мощный. Дело в том, что еще никто не пробивал ему череп. Вот и все. Он очень медленный, и все его проведенные бои — это любительский уровень. Я вообще не понимаю, каким боком у него такая статистика. Октагон, в который он войдет в бою против Конора, окажется для него совершенно другим. 6 октября Конор войдет в клетку, имея за плечами бои с настоящими профессионалами, а не с любителями, как в случае Хабиба.

Мой прогноз — победа Конора нокаутом в первом раунде. Хабиб не осилит эту мощь. Он очень медленный. Точность Конора, его удары ногами... Будет нокаут в первом раунде.

Мы полетим в Вегас. Обязательно будем на церемонии взвешивания вместе со своей семьей. А после мы соберемся за ужином, будем смотреть фильмы, веселиться. Такая у нас традиция после взвешивания. Хочется отдохнуть после всех тяжелых тренировочных недель.

Не сомневаюсь в том, что будет нокаут в первом раунде. Одного партера недостаточно для того, чтобы победить Конора. Нужно быть быстрым, сильным. Ни того ни другого у него нет (в результате Макгрегор проиграл Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. — Прим. «СЭ»). (Ariel Helwani's MMA Show, сентябрь 2018 года)

О скандалах с Конором

— Знаете, Конор уже не ребенок. Он отвечает за свои действия. Не могу жаловаться на него. Он чемпион мира. У меня нет никаких опасений за чемпиона мира. (Ariel Helwani's MMA Show, сентябрь 2018 года)

Бой Порье — Макгрегор на турнире UFC 264 в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Начало трансляции — 5.00 11 июля (время московское).