Чендлер после победы над Хукером вызвал на бой Хабиба и Макгрегора

Американский боец Майкл Чендлер, победивший новозеландца Дэна Хукера в со-главном бою турнира UFC 257 в легком весе, сделал эмоциональное заявление. Он отметил, что это главный момент в его карьере.

Кроме того, Чендлер, вызвал на бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру с рекордом 29-0.

«Конор Макгрегор, сюрприз-сюрприз. Новый король в легком весе, — эмоционально сказал Чендлер. — Порье, твое время подошло к концу. И Хабиб, если ты надумаешь вернуться, чтобы сделать 30-0, то я жду тебя, побей меня. Если ты сможешь, то бог тебе в помощь. Увидимся».

Макгрегор и Порье встретятся в главном бою турнира UFC 257. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию.