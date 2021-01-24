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Чендлер после победы над Хукером вызвал на бой Хабиба и Макгрегора

08:12
Майкл Чендлер. Фото Twitter
Майкл Чендлер. Фото Twitter
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Американский боец Майкл Чендлер, победивший новозеландца Дэна Хукера в со-главном бою турнира UFC 257 в легком весе, сделал эмоциональное заявление. Он отметил, что это главный момент в его карьере.

Кроме того, Чендлер, вызвал на бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру с рекордом 29-0.

«Конор Макгрегор, сюрприз-сюрприз. Новый король в легком весе, — эмоционально сказал Чендлер. — Порье, твое время подошло к концу. И Хабиб, если ты надумаешь вернуться, чтобы сделать 30-0, то я жду тебя, побей меня. Если ты сможешь, то бог тебе в помощь. Увидимся».

Макгрегор и Порье встретятся в главном бою турнира UFC 257. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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