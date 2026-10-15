Победил обидчика брата и уже встречался с Биволом. 7 фактов о Каллуме Смите

Бывший чемпион мира из Ливерпуля проигрывал только Канело и Бетербиеву.

12 декабря в Екатеринбурге Дмитрий Бивол проведет защиту чемпионских титулов WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. Его соперником станет 36-летний британец Каллум Смит, который владеет временным поясом WBO. В профессиональной карьере у Смита 31 победа (22 — нокаутом) и два поражения. Он выигрывал Всемирную боксерскую суперсерию, становился чемпионом мира во втором среднем весе и уже встречался с Биволом — правда, еще среди любителей. «СЭ» собрал семь интересных фактов о следующем сопернике россиянина.

Все четыре брата Смит стали чемпионами Великобритании

Каллум родился 23 апреля 1990 года в Ливерпуле и стал младшим из четырех братьев, связавших свою жизнь с профессиональным боксом. Пол выступал преимущественно во втором среднем весе, Стивен — в полулегком и втором полулегком, а Лиам стал чемпионом мира WBO в первом среднем весе. Все четверо начинали в клубе Rotunda ABC, а впоследствии завоевали национальные титулы.

Историческое достижение семья оформила в ноябре 2015 года, когда Каллум победил Рокки Филдинга техническим нокаутом в первом раунде и стал чемпионом Великобритании во втором среднем весе. До этого ни одной семье в британском профессиональном боксе не удавалось завоевать национальные титулы силами четырех родных братьев.

Мать боксеров Маргарет при этом не любит смотреть выступления сыновей. По словам Каллума, во время их поединков она предпочитает играть в бинго, гулять или заниматься другими делами, предварительно отключив телефон. После боя ее в первую очередь интересует состояние сына, а не результат.

Каллум Смит и Джошуа Буатси. Фото Getty Images

Получил прозвище в честь Черепашек-ниндзя

На профессиональном ринге Смит выступает под прозвищем Мундо (Mundo). На испанском языке это слово означает «мир», однако история его происхождения никак не связана с боксом.

В детстве Каллум был поклонником мультсериала «Черепашки-ниндзя». Отец шутил, что его сын мог бы стать пятой Черепашкой, и называл мальчика Каллемундо. У ребенка даже был рюкзак в форме черепашьего панциря. Со временем от домашнего прозвища осталась только вторая часть — Мундо.

Когда британец перешел в профессиональный бокс, придумывать ринговое имя ему не пришлось. Прозвище уже использовали родственники, друзья и знакомые по спортивному залу.

Выступает с надписью Autism в поддержку младшей сестры

Помимо четырех братьев, в семье Смит есть две сестры: Хлоя и Холли. У младшей Холли в двухлетнем возрасте диагностировали аутизм. Каллум рассказывал, что поначалу родители практически ничего не знали об этом диагнозе, но со временем научились лучше понимать особенности развития дочери и ее потребности.

В поддержку сестры братья начали выходить на поединки с надписью Autism на боксерских трусах. Они также участвовали в благотворительных мероприятиях и помогали собирать средства для образовательных учреждений, работающих с детьми с аутизмом.

Сам Каллум неоднократно подчеркивал, что Холли занимает особое место в жизни братьев. По его словам, они стремятся использовать свою известность, чтобы привлекать внимание к проблемам семей, воспитывающих детей с аутизмом.

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Остался без домашней Олимпиады после спорного судейского решения

В любительском боксе Смит добился заметных результатов. В 2010 году он стал серебряным призером Игр Содружества в Нью-Дели в весовой категории до 69 кг, уступив в финале представителю Северной Ирландии Патрику Галлахеру. Ранее медали этих соревнований выигрывали его братья: Пол получил серебро в 2002 году, а Стивен — золото в 2006-м.

Главной целью Каллума было участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Ради олимпийской квалификации он поднялся в полутяжелый вес (до 81 кг). На отборочном турнире в турецком Трабзоне британец выиграл три боя, но в полуфинале уступил азербайджанцу Ватану Гусейнли со счетом 14:16. Смит и его команда считали решение судей несправедливым.

Шанс получить путевку еще оставался: для этого Гусейнли нужно было победить в финале. Однако азербайджанец проиграл представителю Турции Бахраму Музафферу и Каллум не попал на Игры. При этом дополнительное приглашение получил черногорец Бошко Драшкович, которого Смит уверенно победил на том же отборочном турнире. Неудача серьезно повлияла на британца. В интервью Sky Sports он признавался, что после олимпийского отбора на некоторое время отошел от бокса. Но уже в ноябре 2012 года Смит дебютировал среди профессионалов.

Уже проигрывал Биволу на любительском ринге

Предстоящий поединок в Екатеринбурге станет первой профессиональной встречей Бивола и Смита, но британец хорошо знаком с российским боксером. 9 февраля 2012 года они встретились в четвертьфинале международного турнира памяти Иштвана Бочкаи в венгерском Дебрецене. Соперники выступали в весовой категории до 75 кг.

Победу одержал Бивол со счетом 11:7. Россиянин затем выиграл еще два поединка и стал победителем турнира. Для Смита поражение оказалось особенно интересным в ретроспективе: тогда он еще не подозревал, что через несколько лет его соперник станет одним из ведущих боксеров профессионального полутяжелого веса.

В интервью Boxing News в 2018 году британец вспоминал, что перед встречей практически ничего не знал о Биволе, хотя слышал о его успехах на юниорском уровне. Каллум отмечал техническую подготовку россиянина и признавался, что посчитал первый раунд их боя достаточно успешным для себя.

Впоследствии Смит говорил о желании провести реванш, а Бивол подтверждал, что помнит британца по любительской карьере. Таким образом, декабрьский бой состоится почти через 15 лет после первого противостояния.

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Выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив обидчика старшего брата

Главного успеха в профессиональной карьере Смит добился в сентябре 2018 года, когда выиграл первый сезон Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе. В четвертьфинале британец победил шведа Эрика Скоглунда, в полуфинале — нидерландца Ники Хольцкена, а в финале встретился с соотечественником Джорджем Гроувзом, владевшим титулом WBA.

Поединок состоялся 28 сентября в Джидде. В седьмом раунде Смит потряс Гроувза левым хуком, после чего продолжил атаку и отправил соперника в нокаут. Победа принесла Каллуму чемпионский титул WBA, пояс журнала The Ring и Кубок Мохаммеда Али — главный приз суперсерии.

У этой встречи была дополнительная семейная история. За семь лет до финала Гроувз боксировал со старшим братом Каллума Полом Смитом и нокаутировал его во втором раунде. Однако сам Каллум перед поединком подчеркивал, что не рассматривает встречу как возможность отомстить за родственника. Главной целью для него было завоевание первого мирового титула.

При этом перед решающим эпизодом бой не выглядел односторонним. После шести раундов Гроувз лидировал в записках двух судей, Смит — у одного, а четвертый фиксировал ничью. Нокаут позволил британцу выиграть турнир без необходимости дожидаться судейского решения.

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Проиграл Саулю Альваресу после своего старшего брата

19 декабря 2020 года Каллум Смит встретился с мексиканцем Саулем Альваресом, который претендовал на чемпионские титулы WBA и WBC во втором среднем весе. До этой встречи британец оставался непобежденным: 27 побед в 27 профессиональных боях.

Несмотря на серьезное преимущество Смита в габаритах — его рост составляет 191 см против примерно 173 см у Альвареса, — мексиканец уверенно контролировал ход поединка. Канело успешно сокращал дистанцию, атаковал корпус и голову, постоянно заставляя соперника обороняться. Каллум продержался все 12 раундов, но уступил единогласным решением судей: 109:119, 109:119 и 111:117.

За четыре года до этого Альварес победил другого представителя семьи Смит — Лиама. В сентябре 2016 года мексиканец отобрал у него пояс WBO в первом среднем весе, нокаутировав в девятом раунде ударом по корпусу. Каллум наблюдал за тем поединком непосредственно возле ринга.

Таким образом, Канело дважды побеждал представителей одной семьи в чемпионских боях, причем в разных весовых категориях. Еще одна любопытная деталь заключается в том, что в мае 2022 года Альварес поднялся в полутяжелый вес и сам проиграл Биволу, который теперь встретится с младшим из братьев Смит.