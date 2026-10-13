Источник: Тим Цзю проведет бой за титул чемпиона мира против Лары в конце ноября

Австралийский боксер Тим Цзю, встретится с кубинцем Эрисланди Ларой в поединке за звание чемпиона среднего веса по версии WBA. Об этом сообщило промоутерское агентство No Limit Boxing.

Дата и место проведения боя объявят позднее. По информации инсайдеров, встреча пройдет на территории Австралии в конце ноября.

43-летний Лара владеет поясом WBA с 2023 года (а версией WBA Regular — с 2019-го). На его счету 32 победы при трех поражениях и трех ничьих. У 31-летнего Цзю — 28 побед при трех поражениях; в последнем поединке он победил американца Эррола Спенса (28-2).

Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю. Дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, а в 2023 стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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