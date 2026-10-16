Сусленков техническим нокаутом победил Кузьмина

Россиянин Артем Сусленков техническим нокаутом в пятом раунде победил соотечественника Сергея Кузьмина на вечере бокса в Грозном.

Кузьмину были отсчитаны нокдауны в первом и четвертом раундах, и перед пятым отрезком его команда отказалась от продолжения поединка.

«Хотел бы поблагодарить Сергея за бой, что он принял этот поединок, проявил мужество. Серег, спасибо! Сейчас немного передохну и буду дальше тренироваться. Насчет следующего соперника мне тяжело говорить. Мы готовы боксировать с любыми. Я уже в третий раз в Грозном — все хорошо и все нравится. Красивый город, все делают для людей. Большое внимание уделяется спортсменам. Большое спасибо руководству Чеченской Республики за такое большое внимание к спорту», — приводят организаторы соревнований слова Сусленкова.

Сусленков одержал 16-ю победу на профессиональном уровне. У Кузьмина 19 побед и 4 поражения.

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