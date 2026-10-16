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Саламов победил Кожамбердиева и защитил титул IBF European

Сергей Филин

Российский боксер Умар Саламов победил боксера Едила Кожамбердиева из Казахстана техническим нокаутом в пятом раунде и защитил титул IBF European в первом тяжелом весе.

Поединок состоялся в Грозном 16 октября и стал главным событием турнира «Ахмат-Ozon».

В пятом раунде 32-летний Саламов четыре раза отправил соперника в нокдаун и досрочно завершил бой. Теперь рекорд россиянина составляет 34 победы (25 нокаутом) при двух поражениях.

У 39-летнего Кожамбердиева 17 побед (все — нокаутом) и 3 поражения в профессиональной карьере.

Саламов — чемпион по версии IBF European Cruiserweight (с августа 2026) и WBO International. В августе он бросил вызов чемпиону мира WBC в бриджервейте Риаду Мерхи, но договоренностей о проведения боя между боксерами пока нет.

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Умар Саламов
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