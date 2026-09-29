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Украинский боксер Александр Усик рассказал про свой обычный воскресный день

Усик: «В воскресенье, после церкви, я возвращаюсь домой и играю в Counter-Strike»

Алина Савинова

Украинский боксер Александр Усик рассказал, как обычно проходит его воскресный день.

По словам 39-летнего спортсмена, он посещает церковь и любит играть в Counter-Strike.

«В воскресенье, после церкви, я возвращаюсь домой... Я иду рано утром в церковь, а потом возвращаюсь и играю в Counter-Strike. Мне нравится Counter-Strike. Хорошо ли я играю? Да, нормально. В Counter-Strike я лучший. Но не лучший из лучших, как в боксе», — сказал Усик на форуме ConnectujMe.

Усик остается непобежденным бойцом с 25 победами, 16 из которых одержал нокаутом. Он бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях.

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Александр Усик
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