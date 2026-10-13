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Сусленков о бое с Кузьминым: «Фаворит я или нет — покажет ринг»

Сергей Филин

Российский боксер Артем Сусленков поделился ожиданиями от боя с Сергеем Кузьминым.

8-раундовый поединок состоится 16 октября в Грозном, в главном карде турнира «Ахмат-Ozon».

«Для меня это еще одна возможность показать свой уровень и сделать шаг вперед в карьере. Сергей — опытный и сильный боксер, поэтому считаю, что это хороший бой для российского бокса. Уверен, зрителям будет интересно. То, что он редко выступает и проиграл последний бой, для меня ничего не меняет. Недооценивать такого соперника нельзя. Готовлюсь максимально серьезно. А фаворит я или нет — покажет ринг. В своих силах я уверен», — приводит слова Сусленкова пресс-служба Федерации бокса России.

31-летний Сусленков занимает девятую строчку рейтинга WBA. Он провел 15 боев и одержал 15 побед (10 нокаутом). Рекорд 39-летнего Кузьмина — 19 побед (14 нокаутом) при 3 поражениях.

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Источник: Федерация бокса России
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Артем Сусленков
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