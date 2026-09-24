Фьюри и Джошуа проведут бой 11 декабря в Уэльсе

Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут поединок 11 декабря на стадионе «Принсипалити» в Кардиффе (Уэльс), сообщает председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх.

«Тайсон Фьюри — Энтони Джошуа. Бой, которого ждали долгие годы. Одна ночь, чтобы все решить», — написал Турки Аль аш-Шейх в соцсетях.

37-летний Фьюри за профессиональную карьеру одержал 36 побед, потерпел два поражения и один бой завершил вничью. На счету 36-летнего Джошуа 30 побед и четыре поражения.

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