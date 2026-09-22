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Саламов проведет защиту титула IBF European в главном бою турнира в Грозном

Саламов проведет бой с Ннамди за пояс IBF European в Грозном

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боксер Умар Саламов проведет первую защиту титула IBF European в первом тяжелом весе в поединке с британцем нигерийского происхождения Остином Ннамди. Бой возглавит турнир «Ахмат-Ozon», который пройдет 16 октября в Грозном.

Поединок будет рассчитан на 10 раундов. На счету Саламова 33 победы при двух поражениях, 24 боя россиянин завершил нокаутом. Статистика Ннамди — 14 побед и семь поражений, 11 побед нокаутом.

Саламов завоевал пояс IBF European в августе в Грозном по итогам боя с казахстанцем Али Балоевым. Ранее россиянин также владел титулами IBO, IBF European и WBO International в полутяжелом весе и был претендентом на пояс WBA.

Ннамди последний бой провел в конце мая в Лондоне, где в поединке за титул IBO уступил албанцу Юргену Ульдедажу. В 2023 году он уже выступал в России, встретившись в Самаре с Андреем Стоцким.

Также на турнире в Грозном россиянин Бешто Шавлаев проведет шестой бой на профессиональном ринге. Его соперником станет участник Олимпийских игр 2016 года белорус Михаил Долголевец. На кону 10-раундового поединка будет стоять пояс IBF Asia в полутяжелом весе.

Шавлаев одержал пять побед в пяти профессиональных боях, две — нокаутом. В сентябре он выиграл чемпионат России в весовой категории до 80 кг, а в 2024 году побеждал на Кубке России и Играх БРИКС.

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Умар Саламов
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