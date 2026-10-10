Он знал, как бить Али, взбесить Роя Джонса и выгнать из зала Шугар Рэя. 25 лет без Эдди Фатча

25 лет назад, 10 октября 2001-го, умер Эдди Фатч, один из последних тренеров старой школы, работавший с Джо Фрейзером, Кеном Нортоном, Ларри Холмсом, Майклом Спинксом, Риддиком Боу, Майком Маккаллумом, Джонни Тапиа и другими — всего с 21 чемпионом мира.

В жизнь большинства из нас Эдди Фатч вошел с этим диалогом после 14-го раунда «Триллера в Маниле», обычно его цитируют в сокращенном виде:

Фатч: «Я останавливаю бой».

Фрейзер: «Нет, нет, Эдди, ты не можешь так со мной поступить...»

Фатч: «Ты не видишь последние два раунда, с чего ты взял, что станет лучше в 15-м?»

Фрейзер: «Я хочу достать его, босс».

Фатч: «Сядь, сынок, все кончено. Никто не забудет то, что ты сделал сегодня».

Эдди не был человеком, который сделал Фрейзера, он появился в его карьере довольно поздно, но авторитета и понимания того, что происходит в ринге, было достаточно для того, чтобы Джо его послушал. И другие тоже. Некоторые уходили от него, послушав льстецов и подхалимов, жен и подружек, менеджеров и промоутеров, но затем чаще всего пытались вернуться, потому что Эдди Фатч видел самую суть вещей в этом бизнесе. И он как будто боксу не доверял — примерно до 40 лет зарабатывал деньги в других местах, а в боксе скорее вкладывал — себя, не деньги, хотя иногда их тоже.

Он успел побывать баскетболистом в юношеской лиге, боксером-любителем, сварщиком, жестянщиком, сотрудником почты — да много кем еще. В 17 лет он был уже женат, работал официантом при отеле и примерно тогда же оказался в зале Общественного центра Брюстера в Детройте, где тренировался будущий чемпион в тяжелом весе Джо Луис. Место было культовым, само собой. Там же проходили тренировки баскетбольной шоу-команды «Харлем Глобтроттерс». Эдди был легковесом, Луис был тяжелее как минимум на 30 кг, но он любил работать с Фатчем. «Если я могу по тебе попасть, значит, я хорош», — говорил Коричневый Бомбардировщик. Фатч вспоминал, что однажды после ударов Луиса он вылетел с ринга — вывалился между двумя верхними канатами. Еще он спарринговал с Генри Армстронгом, сейчас бы сказали, что он был один из лучших боксеров мира pound-4-pound, но тогда такой формулировки не было, Генри просто был тем, кто владел чемпионскими титулами в трех весовых категориях одновременно.

Еще, в качестве легенды — хотя зачем нам сомневаться, — рассказывают, что однажды он выгнал из зала парнишку по имени Уокер Смит. Тот немного подучился, набил своих шишек и стал легендарным Шугар Рэем Робинсоном. Почему сам Эдди не пошел в профессионалы, раз он был так хорош? Врач на осмотре услышал сердечные шумы — и карьера завершилась, так и не начавшись.

Шугар Рэй Робинсон. Фото Getty Images

Шаг за шагом Эдди изучал бокс, в том числе психологический аспект, подготовку и выведение себя на пик формы, в Центр Брюстера его давно хотели привлечь, но, кажется, только в 1939-м он согласился — почему-то только на неоплачиваемую работу тренером, но, когда вскоре началась Вторая мировая война, клуб был расформирован и Фатч пошел сварщиком на завод «Форд».

Страдал ли он от расизма? В одном из поздних интервью он вспоминал, что иногда приходилось долго ехать без еды и без заправок — его вторая жена была белой, а в те времена во многих штатах таким супружеским парам отказывали в обслуживании.

Первый чемпион у него появился в 1950-х, когда Эдди переехал в Лос-Анджелес. Там его нашел мексиканец Дон Джордан. Он фактически голодал на улицах, Фатч кормил его, дал денег в помощь, в 1957-м они начали работать вместе, а в 1958-м Джордан стал чемпионом мира. Дальше обычная история, боксер решил, что сам всего добился, но почему-то, не слушая Эдди, он уже не боксировал так хорошо.

«Нельзя просто прийти в зал и начать бить, — говорил Фатч. — У бойцов разные физические возможности, разные навыки, и тут уже тренер должен оказывать свое влияние».

Он не говорил слово «устал», даже про оппонента. Его бойцы не разваливались в углу, растягивая руки на канатах. Он не использовал губку, чтобы промокать пот, и пакеты со льдом в начале боя.

«Я видел не раз, что боксер, бывает, выходит с перерыва между раундами более избитым, чем был во время раунда», — пояснял Эдди, почему он всегда спокоен и дает короткие и понятные инструкции. Никаких криков, никакой суеты.

В 1966-м Фатч приходит в команду Джо Фрейзера. Тренировал Джо в то время Янк Дюрхам, а от Эдди требовался взгляд на матчмейкинг, подбор правильных соперников. В 1971-м они побьют Мохаммеда Али. Когда Дюрхама не станет, главным тренером станет Фатч.

Когда на очередном собрании боксерских легенд оказались вместе еще здравствующие Али, Фрейзер, Форман и Ларри Холмс, Али первым делом нашел Фатча и сказал ему негромко: «Ты всегда мог организовать мне проблемы». Можно говорить, конечно, что Али на момент первого боя с Фрейзером был не той юной машиной, как за несколько лет до этого и до паузы в карьере, но многие ли смогли бы тогда с ним справиться даже в этой неидеальной форме?

Тренерский взгляд Фатча видел ошибки соперника, которые можно использовать, — даже технического свойства. Например, он посмеивался над правым апперкотом Али — «ну он думает, что бьет апперкот». Прямые ноги, отклоняясь, отводя руку сильно вниз... Эдди решил, что контрить нужно Фрейзеру своим левым хуком, в правильный момент. Но чтобы запутать Али, он заставил Джо уклоняться и качать маятник чуть больше обычного, оставаться вблизи, чтобы бить по корпусу, — и ждать, когда Али опустит руку, чтобы уложить его. Али встал тогда из нокдауна, Фрейзер победил, а Фатч забрал какие-то смешные деньги — но уже сделал себе репутацию.

Через пару лет к нему пришли люди, которые вели Кена Нортона. Фатч поставил ему тяжелый джеб, заставил боксировать в крауче, постоянно согнувшись, поджимать Али к канатам, чтобы затем обрушиваться на корпус — Мохаммед Али не только в бою с Форманом любил висеть на канатах и убирать голову за блок. Нортон в итоге сломал челюсть Али и взял титул, но вскоре ушел от Фатча, его команда решила, что у них теперь звездный боксер и тренер стоит слишком дорого. Нортон, кстати, потом захотел вернуться, но Фатч был суров и непреклонен. Что сказать, он был человеком с убеждениями.

Ларри Холмс и Майкл Спинкс оба были его боксерами. И он отказался тренировать и того, и другого, когда они дрались за чемпионский титул в тяжелом весе. Огромная куча денег. Но для Фатча это был вопрос принципа. Принять сторону одного из них значило предать второго, так он мыслил. Еще он недолюбливал шоуменство, не подчиненное конкретной цели. Как-то его боксер Марлон Стерлинг начал выделываться в ринге, когда бой складывался слишком легко, и Эдди сказал: «Прекрати, иначе когда ты вернешься сюда в следующем перерыве — меня уже не будет».

Марлон Стерлинг. Фото Getty Images

Стерлинг, Тревор Бербик, Майк Маккаллум — все проигрывали вскоре после того, как уходили от Эдди Фатча. А Риддика Боу он сам выгнал — за нежелание привести себя в форму. Риддик очень хотел, чтобы тренер взял его назад, даже записался на курсы морпехов, но выдержал там лишь несколько дней — не мог терпеть приказов.

Одна из последних тренерских побед Эдди была над Роем Джонсом. Фатч был в углу Монтелла Гриффина. Перед поединком он старался залезть Рою под кожу, говоря «Рой так любит рассказывать, что его обокрали на Олимпиаде, но Монтелла Гриффина тоже засудили в бою с Торстеном Мэем, но он не плачет об этом каждый день, ведь так?»

В итоге Рой был так раздражен, что ему пришлось нарушать правила. Джеб не работал, скорости не хватало, быстрые серии с наскока ничего не давали... Рой, конечно, нашел способ достать Гриффина, но два удара в голову сопернику, который взял колено, чтобы прийти в себя, — явное нарушение, и Рой получил дисквалификацию. Как это уже не раз бывало в карьере Эдди Фатча, Гриффин решил сэкономить, выходя на реванш, и Рой его прикончил в первом же раунде.

В 86 лет он перестал тренировать. В 90 его не стало. Службу проводил Ричард Стил, известный нам как боксерский рефери, поминальную речь зачитывал основатель студии «Motown records» Берри Горди — обоих когда-то тренировал Эдди Фатч. Там говорилось, что у него был дух воина и сердце поэта, он был послом бокса и его служителем, стратегом и философом.

Кстати, именно он сделал тренером Фредди Роуча. У того тоже карьера боксера завершилась рано, и Эдди Фатч многое ему дал. Фактически он непостижимым образом соединяет времена Джо Луиса, Рэя Робинсона, Али и современный бокс. Соединял.

Сам тренер, однажды рассуждая на тему любимых своих учеников, особо отмечал Фрейзера: «У каждого тренера в жизни должен быть свой Джо». Джо какое-то время негодовал по поводу решения Фатча в финале «Триллера в Маниле», но тренер никогда не сожалел о своем решении. Он хорошо знал семью Джо, его жену и детей, и знал бокс, понимал, что иногда достаточно всего одного удара. Может быть, иногда он и был слишком сентиментален, но определенно знал свое дело. И кому еще сказать боксеру, что все кончено. Давайте не забывать, что сделал для бокса и его героев Эдди Фатч.