Умер боксер Денис Бойцов. В 2015-м карьеру «русского Тайсона» оборвала трагедия в берлинском метро

Ему было 40 лет.

На 41-м году жизни скончался боксер Денис Бойцов. О смерти «русского Тайсона» сообщил Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области. Супертяж не выходил на ринг больше 11 лет — в 2015-м он получил серьезные травмы в берлинском метро и с тех пор восстанавливался.

Почти два месяца в коме и годы реабилитации

Карьера Бойцова оборвалась 3 мая 2015 года: успешного российского боксера нашли без сознания в тоннеле берлинского метро между станциями «Бисмаркштрассе» и «Вильмерсдорфер Штрассе» с тяжелыми травмами головы и рук. Врачи диагностировали отек мозга, провели несколько операций и ввели пострадавшего в медикаментозную кому.

В СМИ появлялись различные версии произошедшего, в том числе предположения о нападении на спортсмена. Однако, как сообщало Die Welt, немецкая полиция склонялась к версии несчастного случая.

Денис провел в коме почти два месяца. Полученные повреждения оказались настолько серьезными, что боксер утратил способность самостоятельно ходить и говорить, а восстановление растянулось на долгие годы.

Сначала реабилитация проходила в Германии, затем продолжилась в России. Несмотря на усилия медиков и близких, вернуться к прежней жизни и профессиональному спорту Бойцов не смог.

17 октября 2026 года стало известно о его смерти.

«Путь к выздоровлению был долгим и трудным, он не сдавался до последнего, но судьба распорядилась иначе», — говорится в сообщении Центра физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.

Представители учреждения выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Непосредственная причина его смерти не уточнялась.

Фото Global Look Press

36 побед и лишь одно поражение

Денис Бойцов родился 14 февраля 1986 года в Орле. Заниматься боксом он начал в пятилетнем возрасте и уже в юности добился серьезных успехов на международной арене — в 2001 и 2002 годах выиграл чемпионаты мира среди юношей, а в 2004-м стал победителем юниорского первенства планеты в Южной Корее в весовой категории свыше 91 килограмма.

После этого Бойцов перешел в профессионалы. В 2006-м он завоевал молодежный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), еще через три года стал обладателем интерконтинентального пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Благодаря агрессивной манере ведения боя и мощным ударам россиянин получил прозвище «русский Тайсон». К началу 2010-х годов Денис считался одним из самых перспективных супертяжеловесов страны: долгое время он не знал поражений, а в окружении спортсмена обсуждали возможность чемпионского поединка с Владимиром Кличко.

Однако в ноябре 2013 года успешная серия прервалась. Бойцов уступил австралийцу Алексу Леапаи, который после победы получил статус обязательного претендента на титул чемпиона мира WBO. Россиянин тогда дважды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением судей. До этого он одержал 33 победы подряд.

Несмотря на неудачу, Денис продолжил выступления и выиграл три следующих боя. Последний состоялся в марте 2015 года в немецком Ростоке, где он досрочно победил бразильца Иринеу Беато Косту-младшего.

Всего за профессиональную карьеру Бойцов провел 37 поединков и одержал 36 побед, из которых 27 — нокаутом.

«СЭ» выражает соболезнования родным и близким Дениса Бойцова.