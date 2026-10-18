Дюбуа во второй раз победил Уордли и защитил титул чемпиона мира WBO

Британский боксер Даниэль Дюбуа защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.

В 12-раундовом поединке в Лондоне 29-летний Дюбуа победил соотечественника Фабио Уордли техническим нокаутом во втором раунде.

Уже в первом раунде Уордли побывал в нокдауне. Во второй трехминутке Дюбуа продолжил атаковать, после чего секунданты его соперника выбросили белое полотенце.

Боксеры встретились во второй раз. В мае Дюбуа также победил Уордли техническим нокаутом — тогда бой завершился в 11-м раунде.

Для Дюбуа это была первая защита титула WBO. В мае он вновь стал чемпионом мира, а ранее владел поясом IBF, который завоевал в сентябре 2024 года после победы над Энтони Джошуа нокаутом в пятом раунде.

Теперь на счету Дюбуа 24 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, при трех поражениях. У 31-летнего Уордли — 20 побед, 19 нокаутом, два поражения и одна ничья.

Бокс Профессиональный бокс: Дюбуа — Уордли

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