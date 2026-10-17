Российский боксер Денис Бойцов умер в возрасте 40 лет

Российский боксер Денис Бойцов, известный по прозвищу «Русский Тайсон», умер в возрасте 40 лет, сообщил Центр физкультурных и спортивных мероприятий Орловской области.

В мае 2015 года Бойцова нашли без сознания в метро Берлина с тяжелыми травмами головы и рук. Спортсмена ввели в медикаментозную кому, ему провели несколько операций. Впоследствии он проходил длительную реабилитацию в Германии и России.

«Из-за тяжести повреждений у Дениса остались серьезные последствия: он не мог ходить и говорить. Путь к выздоровлению был долгим и трудным, он не сдавался до последнего, но судьба распорядилась иначе. Денису было всего 40 лет. Приносим искренние соболезнования родным и близким Дениса Бойцова», — говорится в сообщении организации.

На профессиональном ринге Бойцов выступал с 2004 года. В 2006-м завоевал молодежный титул WBC, а в 2009-м стал обладателем интерконтинентального пояса WBA и европейского титула WBO в тяжелом весе.

За профессиональную карьеру россиянин провел 37 боев, одержал 36 побед, из которых 27 — нокаутом, и потерпел одно поражение.

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