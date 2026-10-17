Даниэль Дюбуа — Фабио Уордли: где смотреть трансляцию боя

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Даниэль Дюбуа проведет реванш с Фабио Уордли в субботу, 17 октября. Поединок состоится на арене O2 в Лондоне (Великобритания).

Где смотреть реванш Дюбуа — Уордли в прямом эфире

Официальным международным вещателем вечера является DAZN. Трансляция доступна по системе платного просмотра PPV.

В России показ реванша анонсирован на платформе «Амедиатека». Отдельная прямая трансляция боя на Okko не подтверждена.

Начало боксерского вечера — в 19.00 мск 17 октября. Ориентировочное начало главного боя — около 00.30 мск 18 октября.

Следитить за ключевыми событиями боя Дюбуа — Уордли можно в матч-центре на нашем сатйе «СЭ».

Первый бой Дюбуа и Уордли состоялся 9 мая 2026 года. Уордли дважды отправлял соперника в нокдаун, однако Дюбуа сумел переломить ход встречи и победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

После этой победы Дюбуа завоевал чемпионский пояс WBO. Уордли воспользовался правом на реванш и вновь встретится с соотечественником за мировой титул.

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