Участник шоу «Титаны» Александр Безъязыков победил Сергея Токарева на турнире по армрестлингу АРМАТУРА

Завершившийся накануне турнир АРМАТУРА 13 собрал больше тысячи человек в стенах стадиона «Крылья Советов» в Москве. А десятки тысяч болельщиков могли наблюдать за турниром на стриминговой платформе. Также трансляция впервые велась на Индию, где этот вид спорта традиционно популярен.

Такого масштаба удалось добиться благодаря активной работе промоушена с партнерами. На этот раз у АРМАТУРА работал не только стриминговый сервис, но и появился букмекер — компания FONBET стала генеральным партнером турнира.

АРМАТУРА.

В программе соревнований было 12 поединков лучших спортсменов из России, Казахстана и Узбекистана. В том числе титульный бой за пояс чемпиона в категории до 110 кг на левую руку между Салаватом Кадыров и Романом Филипповым, совершившим камбэк со счета 0:2. Кроме того, в рамках открытого турнира состоялись поединки среди непрофессиональных спортсменов. Более 300 любителей армрестлинга приняли участие, подтвердив еще раз масштаб текущих соревнований.

В главном событии вечера сошлись легенды мирового армрестлинга: чемпион мира и многократный чемпион Европы Сергей Токарев и звезда международных промоушенов King of the Table и East vs West — Александр Schoolboy Безъязыков. Яркий поединок завершился со счетом 3:2 в пользу участника шоу «Титаны» Александра Безъязыкова.

АРМАТУРА.

Результаты поединков

Александр Безъязыков/Сергей Токарев — 3:2

Алан Золоев/Абдулманаф Тузуев — 3:0

Салават Кадыров/Роман Филиппов — 2:3

Давид Шамей/Алексей Баталов — 3:0

Анзор Шахмурзаев/Сергей Червов — 3:0

Диор Бахромов/Умар Алакаев — 3:0

Даниил Чучкалов/Влас Темников — 3:2

Максим Черский/Вячеслав Кутателадзе 3:0

Николай Воложанов/Валерий Чуботару — 3:1

Степан Трофимов/Байсангур Солтыханов — 3:1

Александр Кузнецов/Виталий Максимов — 3:0

Даниил Чучкалов/Владислав Цвилев — 3:0

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