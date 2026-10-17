Даниэль Дюбуа — Фабио Уордли: во сколько начало боя

Британские боксеры Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли проведут реванш за титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе в субботу, 17 октября. Поединок станет главным событием вечера бокса на арене O2 в Лондоне (Великобритания).

Боксерский вечер начнется в 19.00 по московскому времени. Ориентировочное время выхода Дюбуа и Уордли на ринг — около 00.30 мск 18 октября.

Где смотреть бой Дюбуа — Уордли

Международную трансляцию реванша покажет DAZN в формате платного PPV. В России о показе турнира сообщает сервис «Амедиатека».

Дюбуа подходит к бою с профессиональным рекордом 23 победы и 3 поражения, 22 победы одержаны нокаутом. У Уордли 20 побед, 1 поражение и 1 ничья. На его счету 19 нокаутов.

Первый бой соперников прошел 9 мая 2026 года в Манчестере. Дюбуа одержал досрочную победу в 11-м раунде и завоевал титул WBO. Теперь британец проведет первую защиту пояса против бывшего чемпиона.

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